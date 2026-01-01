"Живјеће огњиште" - званични слоган овогодишње прославе Дана Републике

Поводом обиљежавања Дана Републике Српске представљен је званични визуал овогодишње прославе чија је централна порука у слогану "Живјеће огњиште", као завјет да се идентитет не заборави и да се гради друштво мира, стабилности и развоја, саопштено је из Министарства рада и борачко-инвалидске заштите.

"`Живјеће огњиште` снажно поручује да Република Српска није привремена творевина, нити пролазна политичка категорија. Она је израз колективне воље да се остане на своме, да се чува оно што је стечено и да се одговорно пренесе будућим генерацијама", наводи се у саопштењу.

Ова порука, како се додаје, није окренута само прошлости и сјећању, већ је завјет будућности и потврда да Република Српска има снагу да траје, да се развија и да одговорно чува оно што је створено, свјесна своје историје, али окренута новим генерацијама.

"Дубоко укоријењен у идентитетском бићу српског народа, овај слоган носи поруку која не припада само времену у којем живимо, већ се ослања на вијекове историјског искуства, страдања, опстанка и непрестане борбе да се сачува дом", истиче се у саопштењу.

Наглашава се да је у српској традицији огњиште много више од дијела куће - оно је срце дома, мјесто гдје се окупљала породица, гдје су се памтили преци и дочекивали потомци, славила крсна слава и преносиле вриједности које су обликовале народ.

"Око огњишта се учило ко смо, одакле долазимо и коме припадамо. Зато је огњиште кроз историју постало снажан симбол идентитета - његово чување значило је чување народа, а његово гашење често је значило расељавање, губитак и заборав", напомиње се у саопштењу.

Српски народ је, додаје се, кроз тешке историјске периоде знао да без свог огњишта нема ни слободе, ни будућности - сачувати огњиште значило је сачувати право на постојање.

"Република Српска данас представља то заједничко, савремено огњиште српског народа са ове стране Дрине - она је простор у којем се чувају идентитет, језик, култура и вјера, али и у којем се живи свакодневни живот, рађају дјеца, оснивају породице и планира будућност", истиче се у саопштењу.

Република Српска ће и ове године низом манифестација свечано и достојанствено обиљежити Дан Републике. Централне свечаности планиране су 5, 8, 9. и 10. јануара и предвиђени су свечана академија, као и традиционални свечани дефиле.

Српска је настала 9. јануара 1992. године у Сарајеву као Република српског народа у БиХ одлуком тадашње Скупштине српског народа у БиХ.

"Ово је дан када је изражена политичка воља српског народа у БиХ да се организује у своју Републику, ради очувања права на слободу, равноправност и опстанак стварајући Републику Српску као одговор на тадашње историјске околности и дубоке политичке промјене, с циљем да се обезбиједи институционални оквир за заштиту колективних и индивидуалних права", наглашава се у саопштењу.

Од тада до данас, како се додаје, Република Српска остаје трајна уставна категорија, заснована на Дејтонском мировном споразуму и посвећена миру, стабилности и развоју.