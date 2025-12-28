Logo
Large banner

"Република Српска мајка јунака" - слоган под којим се ове године обиљежава Дан Републике

28.12.2025

11:26

Коментари:

1
"Република Српска мајка јунака" - слоган под којим се ове године обиљежава Дан Републике

"Република Српска мајка јунака" - слоган под којим се ове године обиљежава Дан Републике.

На приједлог Одбора Владе Републике Српске за његовање традиције ослободилачких ратова у програм обиљежавања, као посебан догађај, уврштава се "Дан Републике и Дан бораца Одбрамбено-отаџбинског рата".

Република Српска ће и ове године, низом манифестација, свечано и достојанствено обиљежити Дан Републике.

Свечаности су планиране 5, 8. 9. и 10. јануара.

У Требињу ће 5. јануара бити отворена новоизграђена болница, а 8. јануара у Бањалуци откривено централно спомен-обиљежје борцима Војске Републике Српске погинулим у Одбрамбено-отаџбинском рату.

Поводом Дана Републике предвиђена је свечана академија и дефиле.

Република Српска настала је 9. јануара 1992. године у Сарајеву као Република српског народа у БиХ одлуком тадашње Скупштине српског народа у БиХ. Република Српска свој први Устав добила је 28. фебруара 1992. године под називом Устав Српске Републике БиХ.

Подијели:

Тагови:

Република Српска мајка јунака

9. јануар - Дан Републике Српске

Коментари (1)
Large banner

Прочитајте више

Билећани празничну бајку направили својим рукама

Градови и општине

Билећани празничну бајку направили својим рукама

4 ч

0
Путоказ за Лидл, њемачки трговински ланац

Друштво

Доноси ли Лидл проблеме у БиХ? Само да нам не присједне јефтино

5 ч

1
Не носите у ЕУ ракију и сланину казне су бруталне

Друштво

Не носите у ЕУ ракију и сланину казне су бруталне

5 ч

0
Лавров: Русија спремна за наставак сарадње са САД

Свијет

Лавров: Русија спремна за наставак сарадње са САД

6 ч

0

Више из рубрике

Додик: Сачуваћемо стабилност и мир у Републици Српској

Република Српска

Додик: Сачуваћемо стабилност и мир у Републици Српској

7 ч

4
Хоће ли СДС потврдити Бланушу?

Република Српска

Хоће ли СДС потврдити Бланушу?

7 ч

3
Ковачевић: Наставићемо да егзистирамо на вољи српског народа

Република Српска

Ковачевић: Наставићемо да егзистирамо на вољи српског народа

20 ч

1
"С љубављу храбрим срцима" - Број 1411 до сада позван 70.291 пут

Република Српска

"С љубављу храбрим срцима" - Број 1411 до сада позван 70.291 пут

20 ч

2
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

16

14

Умро Данијел Брелаз

16

09

Демантоване важне вијести о Митровићу

16

05

Већина видеа на "јутјубу" направљена вјештачком интелигенцијом

16

01

Како смањити надимање: 7 савјета љекара

15

57

Потпуни хаос у Сирији: Власти отвориле ватру на демонстранте, најмање двоје мртвих

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner