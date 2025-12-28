28.12.2025
"Република Српска мајка јунака" - слоган под којим се ове године обиљежава Дан Републике.
На приједлог Одбора Владе Републике Српске за његовање традиције ослободилачких ратова у програм обиљежавања, као посебан догађај, уврштава се "Дан Републике и Дан бораца Одбрамбено-отаџбинског рата".
Република Српска ће и ове године, низом манифестација, свечано и достојанствено обиљежити Дан Републике.
Свечаности су планиране 5, 8. 9. и 10. јануара.
У Требињу ће 5. јануара бити отворена новоизграђена болница, а 8. јануара у Бањалуци откривено централно спомен-обиљежје борцима Војске Републике Српске погинулим у Одбрамбено-отаџбинском рату.
Поводом Дана Републике предвиђена је свечана академија и дефиле.
Република Српска настала је 9. јануара 1992. године у Сарајеву као Република српског народа у БиХ одлуком тадашње Скупштине српског народа у БиХ. Република Српска свој први Устав добила је 28. фебруара 1992. године под називом Устав Српске Републике БиХ.
