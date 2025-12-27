"С љубављу храбрим срцима" - Број 1411 до сада позван 70.291 пут

Извор:
РТРС
27.12.2025
19:36
У оквиру акције "С љубављу храбрим срцима" број 1411 је до сада позван 70.291 пут.
Од 2010. када је на иницијативу тадашњег предсједника Републике Српске Милорада Додика одржано прво донаторско вече, Српска, њени грађани и институције уједињују се у хуманости, са циљем да помогну онима којима је то најпотребније.
16. донаторско вече, које је синоћ одржано у Административном центру Владе Републике Српске, оцијењено је као изузетно успјешно.
Прикупљено је више средстава него што је потребно за оснивање и опремање центара за специјалистичке социјалне услуге за дјецу и омладину са потешкоћама у развоју у Бањалуци, Дервенти и Фочи.
Хуманитарни број 1411, који је отворен до краја године, до сада је позван више од 70 хиљада пута.
