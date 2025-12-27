Logo
Путин: Заузели смо Мирноград и Гуљајполе

Путин: Заузели смо Мирноград и Гуљајполе
Фото: Tanjug/Russian Presidential Press Service via AP

Руски предсједник Владимир Путин обишао је једно од командних мјеста руских оружаних снага гд‌је је информисан да су руске снаге заузеле украјинске градове Мирноград и Гуљајполе, саопштио је Кремљ.

Путин је на састанку који је водио са командантом мјеста примио извјештаје од начелника руског главног штаба, Валерија Герасимова, као и команданта група руских снага "Центар" и "Исток". Пренијели су му да су руске снаге заузеле град Мирноград у украјинској регији Доњецк, као и Гуљајполе у украјинској регији Запорожје.

Шта је рекао Путин

"Ослобођење Мирноград (Руси га зову Дмитров) и Гуљајполе су важни резултати борбеног д‌јеловања. Што се тиче Мирноград, то је озбиљан корак према потпуном ослобођењу Доњецке народне републике. Гуљајполе је други највећи град у Запорожју. Након његовог ослобођења, добри су изгледи за развој офанзиве у Запорошкој регији", рекао је Путин.

Путин је на састанку у неименованом командном центру руске војске коментирао и евентуално мирно окончање рата.

Према руској новинској агенцији ТАСС, Путин је рекао и да Русија види како Кијев "није у журби" да рат оконча мирним путем.

(Индекс)

Коментари (2)
