Путин: Заузели смо Мирноград и Гуљајполе

Извор:
Индекс
27.12.2025
20:44
Коментари:2
Руски предсједник Владимир Путин обишао је једно од командних мјеста руских оружаних снага гдје је информисан да су руске снаге заузеле украјинске градове Мирноград и Гуљајполе, саопштио је Кремљ.
Путин је на састанку који је водио са командантом мјеста примио извјештаје од начелника руског главног штаба, Валерија Герасимова, као и команданта група руских снага "Центар" и "Исток". Пренијели су му да су руске снаге заузеле град Мирноград у украјинској регији Доњецк, као и Гуљајполе у украјинској регији Запорожје.
"Ослобођење Мирноград (Руси га зову Дмитров) и Гуљајполе су важни резултати борбеног дјеловања. Што се тиче Мирноград, то је озбиљан корак према потпуном ослобођењу Доњецке народне републике. Гуљајполе је други највећи град у Запорожју. Након његовог ослобођења, добри су изгледи за развој офанзиве у Запорошкој регији", рекао је Путин.
Путин је на састанку у неименованом командном центру руске војске коментирао и евентуално мирно окончање рата.
Према руској новинској агенцији ТАСС, Путин је рекао и да Русија види како Кијев "није у журби" да рат оконча мирним путем.
(Индекс)
Најновије
Најчитаније
22
06
22
01
21
44
21
35
21
30
Тренутно на програму