Познато стање баке коју је манијак избо пред унуком

27.12.2025

20:24

Познато стање баке коју је манијак избо пред унуком
Фото: Printscreen/Instagram

Жена (67) која је избодена у згради на Новом Београду приликом пљачке није животно угрожена!

Током напада је задобила бројне убодне ране, између осталог, нападач ју је убо сјечивом у главу и у бутну кост. Такође јој је констатован пнеумоторакс. Тренутно се налази на интензивној њези у УЦ и љекари прате њено стање.

На снимку се види да је монструм ушао у зграду за њом и њеним унуком, а када су кренули уз степенице, извадио је нож и почео да је убада са леђа. Онда јој је стргао торбу с рамена и оборио са степеница на под. Уплашени дјечак је сјео на степениште и посматрао напад на баку која га је враћала из парка.

(Курир)

