Погинуо мушкарац када се враћао из лова: Одлагао пушку, па случајно испалио метак у човјека

Извор:

Б92

27.12.2025

19:33

У атару села Арадац, у општини Зрењанин, данас у 15.18 часова догодила се трагедија у којој је приликом враћања из лова погинуо Д. К. (59) из Футога.

Како се незванично сазнаје, до трагедије је дошло приликом повратка из лова, када је осумњичени Д. Б. (53) из Сремске Каменице, приликом одлагања пушке у возило, нехотице испалио метак. Метак је прошао кроз стакло задњих врата аутомобила и погодио Д.К. у предјелу врата.

Повријеђени је преминуо на лицу мјеста.

Случај је квалификован као тешко дјело против опште сигурности, а дежурни јавни тужилац изашао је на лице мјеста ради обављања увиђаја. Истрага је у току.

