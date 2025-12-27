Крвави пир у Крушевцу: Искасапио родитеље ножем, па скочио у смрт, стан натопљен крвљу!

Извор:
Телеграф
27.12.2025
15:19
Коментари:0
Истрага незапамћеног злочина у Крушевцу открива нове, језиве детаље трагедије у којој је мушкарац А.С. (36) звјерски убио своје родитеље, а потом пресудио себи скоком са седмог спрата зграде.
Према најновијим сазнањима, призор који су затекли надлежни био је толико страшан да је шокирао и најискусније истражитеље.
Пошто нико није отварао врата стана, на лице мјеста су изашли ватрогасци који су били принуђени да провале унутра. Уласком у просторије, затекли су сцену из најгорих хорор филмова – унутрашњост стана била је потпуно прекривена крвљу.
Хроника
Незапамћена трагедија у Крушевцу: Ово је Александар који је убио родитеље, па затим скочио са зграде
Повреде на тијелима убијених родитеља и трагови у стану указују на то да се у четири зида одвијала права драма. Сумња се да су несрећни отац и мајка покушали да побјегну од помахниталог сина, али их је он сустигао и звјерски избо ножем по цијелом тијелу. Бројност и тежина повреда указују на невјероватну свирепост нападача.
Оно што додатно збуњује истражитеље и јавност јесте чињеница да мушкарац који је починио овај масакр није био заведен у евиденцијама – ни полицијским, ни медицинским. Није било ранијих пријава за насиље, нити је било познато да је имао психичке проблеме који би наслутили овакву трагедију.
Хроника
Незапамћена породична трагедија: Убио родитеље у стану, па скочио са зграде
Након што је, како се сумња, усмртио родитеље, мушкарац је отворио прозор и скочио са седмог спрата зграде директно на плочник. Пад са те висине био је фаталан, а екипа Хитне помоћи могла је само да констатује смрт на лицу мјеста.
Полиција је завршила увиђај, а пронађени нож, којим је почињен масакр, послат је на даљу анализу. Крушевац је занијемио пред чињеницом да је неко без икаквог криминалног досијеа био спреман на овакав "крвави пир".
(Телеграф)
Савјети
1 ч0
Занимљивости
1 ч0
БиХ
1 ч0
Занимљивости
1 ч0
Србија
7 ч0
Србија
18 ч0
Србија
22 ч0
Србија
1 д0
Најновије
Најчитаније
16
48
16
33
16
13
16
06
16
03
Тренутно на програму