Крвави пир у Крушевцу: Искасапио родитеље ножем, па скочио у смрт, стан натопљен крвљу!

Извор:

Телеграф

27.12.2025

15:19

Коментари:

0
Истрага незапамћеног злочина у Крушевцу открива нове, језиве детаље трагедије у којој је мушкарац А.С. (36) звјерски убио своје родитеље, а потом пресудио себи скоком са седмог спрата зграде.

Према најновијим сазнањима, призор који су затекли надлежни био је толико страшан да је шокирао и најискусније истражитеље.

Пошто нико није отварао врата стана, на лице мјеста су изашли ватрогасци који су били принуђени да провале унутра. Уласком у просторије, затекли су сцену из најгорих хорор филмова – унутрашњост стана била је потпуно прекривена крвљу.

Александар В.

Хроника

Незапамћена трагедија у Крушевцу: Ово је Александар који је убио родитеље, па затим скочио са зграде

Повреде на тијелима убијених родитеља и трагови у стану указују на то да се у четири зида одвијала права драма. Сумња се да су несрећни отац и мајка покушали да побјегну од помахниталог сина, али их је он сустигао и звјерски избо ножем по цијелом тијелу. Бројност и тежина повреда указују на невјероватну свирепост нападача.

Оно што додатно збуњује истражитеље и јавност јесте чињеница да мушкарац који је починио овај масакр није био заведен у евиденцијама – ни полицијским, ни медицинским. Није било ранијих пријава за насиље, нити је било познато да је имао психичке проблеме који би наслутили овакву трагедију.

policija rotacija

Хроника

Незапамћена породична трагедија: Убио родитеље у стану, па скочио са зграде

Након што је, како се сумња, усмртио родитеље, мушкарац је отворио прозор и скочио са седмог спрата зграде директно на плочник. Пад са те висине био је фаталан, а екипа Хитне помоћи могла је само да констатује смрт на лицу мјеста.

Полиција је завршила увиђај, а пронађени нож, којим је почињен масакр, послат је на даљу анализу. Крушевац је занијемио пред чињеницом да је неко без икаквог криминалног досијеа био спреман на овакав "крвави пир".

(Телеграф)

