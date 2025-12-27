Незапамћена породична трагедија: Убио родитеље у стану, па скочио са зграде

Извор:
Становнике Крушевца јутрос је потресла незапамћена породична трагедија.
Према првим незваничним информацијама из истраге, млађи мушкарац је у породичном стану ножем усмртио своје родитеље, након чега је извршио самоубиство скоком са зграде.
Стравичан злочин откривен је након што су комшије пријавиле да се на плочнику испред вишеспратнице налази беживотно тијело мушкарца. Доласком полиције и Хитне помоћи на лице мјеста, констатована је смрт, а убрзо је услиједио још већи шок.
Уласком у стан у којем је мушкарац живео са родитељима, припадници полиције затекли су стравичан призор. Тијела оца и мајке пронађена су са бројним убодним ранама у предјелу торза и врата.
Увиђај на лицу мјеста трајао је сатима, а полиција је, према сазнањима, пронашла нож којим је злочин највјероватније почињен.
"Призор је био језив. На мјесту злочина пронађено је хладно оружје са траговима крви, које је послато на вјештачење", наводи извор близак истрази.
Иако се сумња на убиство и самоубиство, званичан мотив овог чина још увијек није утврђен. Комшије су у стању шока и наводе да ништа није указивало на овакав исход, док полиција провјерава да ли је у овој породици раније било пријава за насиље или да ли је починитељ имао историју психичких проблема.
Тијела страдалих превезена су на Институт за судску медицину ради обдукције, која ће потврдити тачан узрок смрти свих учесника ове трагедије.
