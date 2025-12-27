Logo
Ново вјештачење "фијат панде" открива судбину Данке Илић: Све очи упрте у један папир

27.12.2025

10:56

Ново вјештачење "фијат панде" открива судбину Данке Илић: Све очи упрте у један папир
Фото: МУП Србије

Вјештачење "фијат панде" којом су, како се сумња, Дејан Драгијевић и Срђан Јанковић ударили Данку Илић у Бањском пољу, кључни је налаз који би могао да потврди или оповргне сумње истражитеља и управо он кочи даљу истрагу.

Да подсјетимо, Драгијевић и Јанковић сумњиче се да су спорним аутомобилом, који је у власништву ЈП "Водовод" ударили дјевојчицу, па у њему пренијели тијело до непознате локације. Дакле, ријеч је о налазу и мишљењу вјештака која се односи на реконструкцију догађаја и вјештачење возила којим су тог дана управљали осумњичени и која је кључна за разријешење мистерије.

Налаз

"Тужилаштво и даље чека још само налаз и мишљење вјештака са Факултета техничких наука у Новом Саду, који треба да прецизно утврди околности под којима је двогодишња Данка Илић могла бити ударена службеним возилом осумњичених. Управо тај дио из вјештачења реконструкције је кључан, јер без њега не може да се оцијени сама реконструкција догађаја и да се потврде или оспоре досадашње сумње истраге", каже извор близак истрази.

То практично значи да тужилаштво и суд још не могу да донесу коначне одлуке, јер немају увјерљив правни увид у то шта се заиста догодило тог кобног дана.

"Вјештаци треба да анализирају брзину возила, мјесто контакта, као и могућност да удар буде непримјетан. Управо овај документ сматра се кључним за даљи ток истраге и евентуалну оптужницу, јер без њега тужилаштво не може да донесе коначне одлуке о правној квалификацији дјела и кривици осумњичених - истиче извор упознат са случајем.

Ова сазнања потврђена су у ВЈТ Зајечар.

"Против осумњиченог Дејана Драгијевића и осумњиченог Срђана Јанковића, по наредби о допуни истраге ВЈТ Зајечар, а по налогу Вишег суда у Неготину, спроведена је реконструкција догађаја дана 16.06.2025. године, и друге доказне радње. Тужилаштво чека још једно вјештачење, тј. Налаз и мишљење од стране Универзитета у Новом Саду, Факултета техничких наука, чије вјештачење није завршено, те ВЈТ Зајечар након добијеног налаза и мишљења вештака одлучуће у погледу јавнотужилачке одлуке", речено је из Вишег јавног тужилаштва у Зајечару.

Реконструкција

Једна од најважнијих процесних радњи била је вишесатна реконструкција догађаја у јуну 2025. у Бањском Пољу. Присуствовали су осумњичени, њихови адвокати, родитељи дјевојчице, полиција, форензичари и тужилац.

Циљ је био да се прецизно реконструише ток догађаја и утврди евентуална улога осумњичених у злочину. Ипак, резултати овог скупог и компликованог испитивања још нису анализирани и није познато када ће комплетна документација бити предата тужилаштву.

"Налаз са Факултета техничких наука је сада кључни документ који може да 'преломи' даљи ток случаја - или ка потврди оптужнице и суђењу, или ка правним преокретима", додаје извор.

Случај Данке Илић из Бањског Поља код Бора и даље држи Србију у неизвјесности. Дјевојчица је, подсјетимо, нестала 26. марта 2024. године, наводно док се играла испред дворишта породице. Полиција је брзо идентификовала осумњичене, те су Срђан Јанковић (51) и Дејан Драгијевић (51), ухапшени 4. априла због сумње да су дјевојчицу ударили возилом, а потом покушали наводно да прикрију трагове злочина.

Ипак, до сада није пронађен ниједан материјални траг, као ни ДНК дјевојчице ни на, ни у "фијат панди". Такође нема очевидаца и нема признања осумњичених, иако окривљени не споре да су у то вријеме били на том мјесту, с тим што они тврде да дијете нити су видјели нити су убили!

Тачна минутажа како се све одвијало тог 26. марта

x 13 и 10 - Мајка Ивана Илић дошла у Бањско поље са децом из Бора

x 13 и 22 - Сликала Данку док се играла у дворишту и послала мужу фотографију која је касније кружила друштвеним мрежама да би се Данка што пре пронашла

x 13 и 41 - Мајка примјетила да Данке нема и обавијестила мужа

x 13 и 45 - Обавијестила полицију да јој је ћерка нестала

x 13 и 50 - Видјела бели ауто и мушко лице поред возила "фиат панда", у ком су били осумњичени

x 13 и 52 - Данка наводно ударена колима

x 13 и 57 - Зауставио их је отац дјевојчице Милош Илић и питао да ли су видјели Данку, на шта су одговорили негативно

x 13 и 59 - Полиција стигла на лице мјеста у Бањско поље

Док се чека налаз са ФТН, суд је продужио притвор за Срђана Јанковића и Дејана Драгијевића, због сумње да би могли да ометају истрагу или да побјегну.

"Притвор је продужен јер, према ставу тужилаштва, и даље постоји опасност од утицаја на свједоке и могућности бјекства, с обзиром на тежину кривичног дјела које им се ставља на терет. Браниоци су уложили жалбе на рјешење о продужењу притвора, али је суд прихватио став тужилаштва да разлози због којих је притвор раније одређен и даље постоје", наводи извор.

(Курир / Мондо)

