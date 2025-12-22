Истрага тапка у мјесту: Осумњиченим за убиство Данке Илић продужен притвор

Извор:
Истрага случаја двогодишње Данке Илић и даље практично стоји у месту, јер се чека један од кључних доказа - вјештачење везано за реконструкцију догађаја, које би требало да расвијетли околности њеног нестанка и наводног убиства.
Иако је од покретања поновне истраге прошло више месеци, без овог налаза тужилаштво не може да направи даљи искорак у поступку, због чега цео предмет и даље "тапка" у мјесту, а оптужница још увијек није подигнута. Док се чека да вјештачење пристигне у тужилаштво, осумњиченима за убиство Данке Илић је продужен притвор за још мјесец дана, тако да се Дејан Драгијевић и Срђан Јанковић већ 20 мјесеци налазе иза решетака.
Према сазнањима Курира, дио документације је већ стигао у тужилаштво, али не у потпуности.
"Налаз вјештачења је достављен, али мишљење вештака још увијек није. Управо тај део из вјештачења реконструкције је кључан, јер без њега не може да се оцијени сама реконструкција догађаја и да се потврде или оспоре досадашње сумње истраге", каже извор Курира близак поступку.
Саговорник додаје да се због тога чека са доношењем даљих одлука, иако су осумњичени и даље у притвору.
"Сви чекају да се тај део документације комплетира како би се истрага коначно покренула са мртве тачке. Док се не добије комплетно вештачење, истрага је фактички блокирана. Сви даљи кораци зависе од тог мишљења", наводи извор Курира.
Иначе, оптужница је подизана два пута и оба пута је враћена на допуну, а предмет је из надлежности Вишег суда у Зајечару, пребачен у надлежност Вишег суда у Неготину.
Дејан Драгијевић и Срђан Јанковић, осумњичени за убиство Данке Илић и даље се налазе у притвору, након што им је исти недавно продужен одлуком надлежног суда. Иако су браниоци уложили жалбе на ову одлуку, притвор је продужен на предлог тужилаштва, које сматра да и даље постоје законски разлози за њихово задржавање иза решетака.
Како сазнаје Курир од извора блиског истрази, притвор је продужен јер, према ставу тужилаштва, и даље постоји опасност од утицаја на сведоке и могућности бјекства, с обзиром на тежину кривичног дјела које им се ставља на терет.
"Браниоци су уложили жалбе на рјешење о продужењу притвора, али је суд прихватио став тужилаштва да разлози због којих је притвор раније одређен и даље постоје", наводи саговорник Курира.
У Бањском Пољу, подсјетимо, 16. јуна ове године одржана је вишечасовна реконструкција нестанка и убиства двогодишње Данке Илић и тада су из притвора доведени и осумњичени Срђан Јанковић (51) и Дејан Драгијевић (51) у пратњи својих адвоката. На мјесту нестанка били су и форензичари, полиција, али и родитељи нестале дјевојчице, Ивана и Милош Илић.
"У реконструкцији је учествовало на десетине људи, почев од осумњичених, мајке нестале дјевојчице, сведока, адвоката, полиције, форензичара, тужиоца... Апсолутно смо ''пресликали'' 26. март 2024. године, а сада се у Београду, Новом Саду и у Зајечару ради обрада која је изузетно обимна. Сви који су се нашли пред Вишим јавним тужилаштвом у овом предмету претходних годину дана на реконструкцији су дали идентичне изјаве као први пут, а осумњичени су негирали злочин, што су и пред нама казали. Зајечарско тужилаштво наложило је реконструкцију јер је Апелациони суд у Нишу то захтијевао - речено је раније у зајечарском тужилаштву.
Према наводима из истраге, осумњичени су и даље при својим исказима у којима тврде да дјевојчицу никада нису видели.
Подсетимо, случај убиства Данке Илић изазвао је велику пажњу јавности када је дјевојчица нестала тог 26. марта 2024. године у Бањском Пољу. Све се издешавало, према сумњама истражних органа, док се играла испред куће, а када ју је аутомобил службеног предузећа "Водовод" ударио и усмртио.
Осумњичени Јанковић и Драгијевић, запослени у том предузећу, терете се да су дјевојчицу ударили службеним возилом, а затим покушали да прикрију трагове злочина. Тијело мале Данке до данас није пронађено.
