Предложен притвор за Рајка Павића: Двојицу претукао шипком јер су напали конобарицу

Аутор:Стеван Лулић
22.12.2025
14:27
Коментари:0
Поступајући тужилац Окружног јавног тужилаштва Бањалука предложио је да се Бањалучанину Рајку Павићу (43) одреди притвор.
Павић се сумњичи да је 19. децембра на бензинској пумпи шипком претукао двојицу мушкараца из Бањалуке.
Тужилаштво је такође детаљно објавило како се цијели случај одиграо, а како су навели Павић је суграђане претукао јер вријеђали и напали његову конобарицу.
"У Бањалуци, дана 19.12.2025.године, у вечерњим часовима, након што је осумњичени обавијештен да су лица Ж.Г. и Н.Ш. вријеђали и физички напали конобарицу у његовом угоститељском објекту, упутио се возилом у угоститељски објекат у мјесту Кола, те металном шипком задао ударце у предјелу главе оштећеним лицима Ж.Г. и Н.Ш. усљед чега је оштећени Ж.Г. задобио тешке тјелесне повреде главе опасне по живот а оштећени Н.Ш. тјелесну повреду главе", саопштено је из ОЈТ Бањалука.
Одређивање притвора предложено је због постојања нарочитих околности које указују да ће осумњичени ометати кривични поступак утицајем на свједоке, те због постојања нарочитих околности које оправдавају бојазан да ће осумњичени поновити кривично дјело.
О приједлогу за одређивање мјере притвора одлучиће судија за претходни поступак Основног суда у Бањалуци.
