Logo
Large banner

Предложен притвор за Рајка Павића: Двојицу претукао шипком јер су напали конобарицу

Аутор:

Стеван Лулић

22.12.2025

14:27

Коментари:

0
Предложен притвор за Рајка Павића: Двојицу претукао шипком јер су напали конобарицу
Фото: АТВ

Поступајући тужилац Окружног јавног тужилаштва Бањалука предложио је да се Бањалучанину Рајку Павићу (43) одреди притвор.

Павић се сумњичи да је 19. децембра на бензинској пумпи шипком претукао двојицу мушкараца из Бањалуке.

Тужилаштво је такође детаљно објавило како се цијели случај одиграо, а како су навели Павић је суграђане претукао јер вријеђали и напали његову конобарицу.

Вишеград-Незуци-саобраћајна несрећа-22122025

Хроника

Хармоникаш Ханке Палдум погинуо у несрећи код Вишеграда

"У Бањалуци, дана 19.12.2025.године, у вечерњим часовима, након што је осумњичени обавијештен да су лица Ж.Г. и Н.Ш. вријеђали и физички напали конобарицу у његовом угоститељском објекту, упутио се возилом у угоститељски објекат у мјесту Кола, те металном шипком задао ударце у предјелу главе оштећеним лицима Ж.Г. и Н.Ш. усљед чега је оштећени Ж.Г. задобио тешке тјелесне повреде главе опасне по живот а оштећени Н.Ш. тјелесну повреду главе", саопштено је из ОЈТ Бањалука.

Одређивање притвора предложено је због постојања нарочитих околности које указују да ће осумњичени ометати кривични поступак утицајем на свједоке, те због постојања нарочитих околности које оправдавају бојазан да ће осумњичени поновити кривично дјело.

незгода ребровац1

Република Српска

Досије: Сваки трећи дан једна породица у Српској буде завијена у црно

О приједлогу за одређивање мјере притвора одлучиће судија за претходни поступак Основног суда у Бањалуци.

Подијели:

Тагови:

Притвор

Туча

Бањалука

Рајко Павић

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Новогодишња јелка украси

Занимљивости

Не купујте им ово: Поклони које знакови не желе испод јелке

3 ч

0
Дјед (75) дивљао по путу са више од 4 промила алкохола у крви

Хроника

Дјед (75) дивљао по путу са више од 4 промила алкохола у крви

3 ч

0
Тучпа посланика у турском парламенту

Свијет

Масовна туча у турском парламенту: Песнице сијевале на све стране

3 ч

0
Српска добила нову соларну електрану: Уложено 4,5 милиона КМ

Економија

Српска добила нову соларну електрану: Уложено 4,5 милиона КМ

3 ч

0

Више из рубрике

Дјед (75) дивљао по путу са више од 4 промила алкохола у крви

Хроника

Дјед (75) дивљао по путу са више од 4 промила алкохола у крви

3 ч

0
Несрећа у Незуцима, погинула једна особа

Хроника

Хармоникаш Ханке Палдум погинуо у несрећи код Вишеграда

3 ч

0
Igor Repajić

Хроника

На слободи оптужени за помагање у убиству Раденка Башића!

4 ч

0
Истрага тапка у мјесту: Осумњиченим за убиство Данке Илић продужен притвор

Хроника

Истрага тапка у мјесту: Осумњиченим за убиство Данке Илић продужен притвор

4 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

17

35

Конаковићева странка наставља да пуца, Карамехић-Абазовић прешла у НС

17

23

Хитно се огласио РХМЗ: Стиже снијег

17

23

Цвијановић: Радојичић одређује и распоређује кандидате опозиције за инокосне функције

17

13

Познато ко је пуцао из аутомобила у покрету у Сарајеву

17

12

Додик: Чаушевић савршено објаснио шта је жеља Бошњака и улога опозиције из Српске

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner