Дјед (75) дивљао по путу са више од 4 промила алкохола у крви

Припадници саобраћајне полиције Министарства унутрашњих послова у Сурдулици, приликом контроле саобраћаја, зауставили су Р. Д. (75) који је возио "пежо" са 4,38 промила алкохола у организму.
Возачу је одређено задржавање и против њега је поднијета прекршајна пријава због насилничке вожње.
