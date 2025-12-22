Logo
Дјед (75) дивљао по путу са више од 4 промила алкохола у крви

Телеграф

22.12.2025

14:23

Дјед (75) дивљао по путу са више од 4 промила алкохола у крви
Фото: АТВ

Припадници саобраћајне полиције Министарства унутрашњих послова у Сурдулици, приликом контроле саобраћаја, зауставили су Р. Д. (75) који је возио "пежо" са 4,38 промила алкохола у организму.

Возачу је одређено задржавање и против њега је поднијета прекршајна пријава због насилничке вожње.

