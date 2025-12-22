На слободи оптужени за помагање у убиству Раденка Башића!

Аутор:Огњен Матавуљ
Игор Репајић, оптужени за помагање у убиству начелника Сектора криминалистичке полиције ПУ Приједор Раденка Башића, пуштен је на слободу након што му је истекла мјера максималног трогодишњег притвора, потврђено је за АТВ.
Репајић је један од тројице оптужених којима пресуда није изречена, јер је предмет раније раздвојен у односу на остале оптужене. Наиме, Репајић је средином новембра ступио у штрајк глађу у притворској јединици у Војковићима, због чега није довођен на суђења. Одлуком Суда БиХ предмет против њега је тада раздвојен од осталих оптужених. Будући да у његовом случају наставак суђења није заказан, дошло се до ситуације да суд, по закону, Репајића више није могао држати у притвору. Због тога је пуштен да се брани са слободе. Умјесто притвора изречене су му мјере забране напуштања боравишта, забрана путовања и слично.
"Према закону, предмет против Репајића мора почети испочетка. Међутим, то не значи да ће докази поново бити извођени, јер се тужилаштво и одбрана обично усагласе да се прихвате сви докази који су већ извођени", каже извор АТВ-а.
Прије раздвајања, поступак против Репајића се налазио у фази извођења доказа одбране, одакле ће се вјероватно и наставити након што суд закаже наставак главног претреса.
Подсјетимо, Суд БиХ је 15. децембра изрекао пресуду за убиство Башића. Далибор Раилић Дуги осуђен је на 29 година затвора као налогодавац убиства, а Александар Миљатовић на 34 године затвора као директни извршилац. Истом пресудом Раилић је осуђен и за трговину дрогом, док је ослобођен оптужбе за организовани криминал и прање новца.
Истом пресудом због трговине дрогом осуђени су Билећани Мирјана Вујовић на казну затвора од три године и шест мјесеци и Жељко Симић на три године. Горан Гвозден из Градишке ослобођен је свих оптужби, а Вујовићева је ослобођена оптужбе за организовани криминал.
Према оптужници Ралић је управо преко Репајића у децембру 2021. године упознао Миљатовића. Срели су се у Приједору и тада је тражио од Миљатовића да убије Башића за износ од 50.000 евра.
"Миљатовић је то прихватио и за извршење договореног преузео је капару од 5.000 евра. Након тога Миљатовић је од почетка јануара прикупљао информација о животним навикама и кретањима Башића, тако што га је уходио и снимао камером. Камеру је касније предао Репајићу", наводи се у оптужници.
Појашњава се да се Миљатовић 21. марта, у јутарњим сатима, довезао у Приједор аутомобилом "опел астра" караван, плаве боје, коју му је дао Репајић.
"На путу ка радном мјесту Миљатовић је пратио и пришао иза леђа Башићу, код пјешачког моста преко канала који спаја блок зграда Ц и Г у насељу Пећани, и из непосредне близине с намјером лишења живота из пиштоља "Црвена застава", калибра 7,65 мм, који је држао у ПВЦ кеси која служила за задржавање чауре, испалио један метак у потиљак Башића, од чега је на лицу мјеста преминуо", истиче се у оптужници.
Како се наводи Миљатовић је "астром" побјегао у Градишку, а потом је назвао Репајића, траживши да дође по њега у Градишку. Репајић је то и учинио и одвезао га у Бањалуку.
"Ради скривања трагова Репајић је након тога одвезао "астру", која је кориштена у припреми убиства, на отпад гђе је возило растављено и продато у дијеловима", наводи се у оптужници.
