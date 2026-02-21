Покренута истрага о транспорту органа због смрти Доменика

Извор:
Двогодишњи дјечак Доменико, који је примио оштећено донорско срце, преминуо је, потврдио је адвокат породице. Дјечак је умро данас нешто прије 9.30 часова у болници Моналди у Напуљу, гдје је болница саопштила да је дошло до „наглог и неповратног погоршања клиничког стања“.
Срце које је Доменико примио крајем децембра било је, како се наводи, тешко оштећено јер је током транспорта било у директном контакту са сувим ледом, пише Би-Би-Си.
Тужиоци су покренули истрагу о цијелом случају, а шесторо медицинских радника налази се под службеном истрагом због инцидента који је изазвао згражавање у Италији.
Породични адвокат Франческо Петруци изјавио је да је орган стигао „оштећен озеблинама“ након што је превезен више од 800 километара од Болцана до Напуља.
Према његовим ријечима, срце је транспортовано у неприкладном спремнику уз лед, без термометра који би медицински тим упозорио на изузетно ниску температуру.
Двогодишњак је готово два мјесеца био прикључен на апарате за одржавање живота у напуљској болници.
Прошле сриједе, вијеће педијатријских специјалиста закључило је да његово стање не дозвољава још једну трансплантацију.
Љекари су упозорили да би продужена употреба система за одржавање живота могла угрозити његова плућа, јетру и бубреге.
Позиви на одговорност
Након одлуке љекарског вијећа, адвокат Петруци је рекао да породица жели увид у сву релевантну медицинску документацију. „Ако је вријеме наде завршило, онда је почело вријеме за одговорност“, поручио је. Дјечакова мајка, Патриција Мерчолино, упутила је апел папи да помогне њеном сину.
Италијански министар здравља Орацио Скилачи изјавио је раније ове седмице да се „мора апсолутно разјаснити шта се догодило“. „То дугујемо дјетету, породици, али и свим Италијанима“, рекао је. „Имамо изврстан национални здравствени систем, који се знао носити и готово увијек ријешити сложене ситуације. Стога вјерујем да грађани не би требало да изгубе повјерење“, додао је министар.
