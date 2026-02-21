Јовици мајка Божурка платила Албанку па се горко покајала

Уговорени бракови између припадника различитих нација, чак и оних међу којима су постојали сукоби, неријетко могу да буду успјешни и дуготрајни.

У Србији посебно пажњу привлаче бракови између Срба и Албанаца, а како би обје стране биле сигурне да неће бити преварене, ангажовање проводаџије постало је прилично уобичајена пракса.

Ипак, породица Кричак из села Жуња код Бруса није имала среће. Поред тога што се Јовици Кричаку није остварила жеља да пронађе супругу, наишли су и на лажног проводаџију.

- Ријетко која би дошла, како која година све теже. Неће ниједна у село. Како чују село Жуње, тако се све зачуде и питају гдје је то. Па нисмо на сјеверном полу - рекла је мајка Божурка за Јутјуб канал "Камером по Србији".

Она је испричала да су размишљали и о браку с Албанкама, али се прича завршила тако да су остали и без снајке и без пара.

Превара проводаџије

Породица се најприје упознала с једном Албанком, која је чак и боравила код њих у кући. Иако је дјевојка била поштена и стигла са својом породицом, отворено је признала да није спремна за живот на селу.

Након тога, одлучили су да се обрате проводаџији за помоћ. Међутим, испоставило се да их је управо он увео у превару.

- Ми смо ишли преко људи који то раде, паре нису проблем, али ја сам таква да вјерујем човјеку - прича Божурка и додаје да је проводаџија имао само причу, али не и искрену намјеру да помогне.

- Он је то све, изгледа, радио из интереса. Дјевојка из Албаније је, како стоје ствари, имала договор са проводаџијом из Србије. Вјероватно су подијелили паре.

За разлику од прве, друга дјевојка се од почетка понашала сумњиво.

- Код друге дјевојке видјело се да то није то. Она није силазила са телефона, стално је са неким причала. А на дан кад је отишла, ишчупала је кабл за телефон. Видјела сам ја да је било нешто сумњиво, нека кола стално су се навраћала тог дана. Ма рекох, ово нису чиста посла. И само што помислих нешто тако, ето ње са торбом, бјежи - објашњава Божурка тренутак када је схватила да су преварени и од Србина и од Албанке.

Јовица је остао без супруге, Божурка без пара, а проводаџија се послије свега није јављао. Ипак, породица Кричак и даље се нада да ће Јовица, који, како кажу, "одлично плете, боље од сваке жене", једног дана пронаћи своју праву сродну душу.

