Продужена лиценца НИС-у за рад до 20. марта

Канцеларија за контролу стране имовине (ОФАЦ) америчког Министарства финансија продужила је лиценцу за рад Нафтној индустрији Србије на 30 дана, до 20. марта.
"Добра вијест за грађане Србије, продужена је лиценца за рад Нафтној индустрији Србији до 20. марта. НИС може да настави да допрема сирову нафту, да је прерађује у рафинерији у Панчеву и да настави редовно да снабдева тржиште нафтним дериватима", рекла је министарка рударства и енергетике Дубравка Ђедовић Хандановић.
Министарка је рекла да ће разговарати са руском страном, као и да ће сљедеће недјеље боравити у Вашингтону, гдје се наставља са дипломатским напорима за изналажење рјешења за санкције Нафтној индустрији Србије.
"Мудром политиком председника Вучића и Владе Србије дошли смо до ових резултата. Преговори између Гаспром Њефта и МОЛ-а, у које смо и ми укључени се настављају. Следеће недеље ћемо имати интензивне разговоре око питања која су важна за нашу земљу да бисмо побољшали своју позицију и осигурали да у будућности имамо највеће могуће користи од НИС-а", рекла је министарка.
Ђедовић Хандановић је истакла да није било несташица на тржишту као и да је превазиђена велика криза.
"На крају прошле године није било дотока сирове нафте готово 100 дана у Србију, али није било несташица горива. Изналазимо најбоље одрживо решење, штитећи интересе наших грађана и наставићемо о свему транспарентно да обавештавамо јавност, као и до сада", рекла је министарка рударства и енергетике.
Претходно одобрена лиценца НИС-у важила је до поноћи по америчком односно до сутра у 6.00 сати ујутру по нашем времену.
НИС-у је раније одобрена лиценца за вођење преговора о изласку руског власништва из компаније до 24. марта.
