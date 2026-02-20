Logo
Large banner

Ништа им није свето: Обијена црква у Добротину код Липљана

Извор:

СРНА

20.02.2026

14:02

Коментари:

0
Ништа им није свето: Обијена црква у Добротину код Липљана
Фото: ATV

Разбојници су обили цркву Светог Димитрија у Добротину код Липљана и из храма украли кутију са новцем од прилога вјерника, саопштила је Канцеларија за Косово и Метохију.

Из Канцеларије су навели да је пљачка извршена протекле ноћи тако што су провалници развалили улазна врата цркве, а потом украли новац.

"Ово је већ други напад на ову светињу у последњих неколико година, а пре три године обијена је и канцеларија парохије добротинске", истакнуто је у саопштењу.

Из Канцеларије су указали да су напади на централном Косову и Метохији све учесталији, о чему свједочи исписивање графита "УЧК" на дому здравља и вртићу у Добротину, као и скрнављење гроба Ивице Талића у Скуланеву код Липљана, са којег је однесена српска тробојка.

baja mali knindza

Сцена

Ово је Дијана - друга супруга Баје Малог Книнџе

"Овакви напади на Србе, имовину Српске православне цркве /СПЦ/, као и скрнављење српских гробова последица су екстремистичке и антисрпске политике Приштине, као и политике некажњавања изгредника који по правилу пролазе без икаквих санкција за своја злодела", наводи се у саопштењу.

Канцеларија за Косово и Метохију захтијева одлучније и конкретно реаговање међународних представника на све учесталије нападе на централном Косову и Метохију и кажњавање екстремиста, истичући да се само тако може стати на пут оваквим етнички мотивисаним инцидентима којих је од доласка Аљбина Куртија на власт више од 730.

"Истичемо да је само за последњих годину дана забележено 26 напада чије су мете били српски верници, гробља и објекти СПЦ, а да овакви напади никад нису решени", поручили су из Канцелаије за Косово и Метохију.

Подијели:

Тагови :

Косово и Метохија

Srpska pravoslavna crkva

vandalizam

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Ово је Дијана - друга супруга Баје Малог Книнџе

Сцена

Ово је Дијана - друга супруга Баје Малог Книнџе

1 ч

0
Возач трамваја који је учествовао у саобраћајној несрећи већ три године нема возачку дозволу

Хроника

Возач трамваја који је учествовао у саобраћајној несрећи већ три године нема возачку дозволу

1 ч

0
Милорад Додик

Република Српска

Додик открио колика би могла да буде просјечна плата до краја године

1 ч

2
Даниел

Занимљивости

Болесније не може: Дјевојка скувала супу од сопствених ребара

1 ч

0

Више из рубрике

Комбијем превозио дјецу, па направио 11 прекршаја

Србија

Комбијем превозио дјецу, па направио 11 прекршаја

3 ч

0
Преваранти користе дјецу да би дошли до пара: Све почиње са једном поруком

Србија

Преваранти користе дјецу да би дошли до пара: Све почиње са једном поруком

3 ч

0
Fotografija prikazuje sipanje goriva u automobil

Србија

Објављене нове цијене горива

4 ч

0
Летјело је све: Чедомир Јовановић открио детаље туче

Србија

Летјело је све: Чедомир Јовановић открио детаље туче

5 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

15

40

Сахрањен Борислав Паравац

15

20

Мушкарац истренирао пса да илегално баца ђубре: Појавио се невјероватан снимак

15

20

Криза у краљевској породици: 82 одсто Британаца жели Ендрјуа ван реда за пријесто

15

09

Додик: Остајем веома активан у политици, све ћу их побиједити

15

06

Шиљак прешао у СПС: Без иједног одборника у Сокоцу остала СП

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner