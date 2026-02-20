Ништа им није свето: Обијена црква у Добротину код Липљана

Извор:
СРНА
20.02.2026
14:02
Коментари:0
Разбојници су обили цркву Светог Димитрија у Добротину код Липљана и из храма украли кутију са новцем од прилога вјерника, саопштила је Канцеларија за Косово и Метохију.
Из Канцеларије су навели да је пљачка извршена протекле ноћи тако што су провалници развалили улазна врата цркве, а потом украли новац.
"Ово је већ други напад на ову светињу у последњих неколико година, а пре три године обијена је и канцеларија парохије добротинске", истакнуто је у саопштењу.
Из Канцеларије су указали да су напади на централном Косову и Метохији све учесталији, о чему свједочи исписивање графита "УЧК" на дому здравља и вртићу у Добротину, као и скрнављење гроба Ивице Талића у Скуланеву код Липљана, са којег је однесена српска тробојка.
Сцена
Ово је Дијана - друга супруга Баје Малог Книнџе
"Овакви напади на Србе, имовину Српске православне цркве /СПЦ/, као и скрнављење српских гробова последица су екстремистичке и антисрпске политике Приштине, као и политике некажњавања изгредника који по правилу пролазе без икаквих санкција за своја злодела", наводи се у саопштењу.
Канцеларија за Косово и Метохију захтијева одлучније и конкретно реаговање међународних представника на све учесталије нападе на централном Косову и Метохију и кажњавање екстремиста, истичући да се само тако може стати на пут оваквим етнички мотивисаним инцидентима којих је од доласка Аљбина Куртија на власт више од 730.
"Истичемо да је само за последњих годину дана забележено 26 напада чије су мете били српски верници, гробља и објекти СПЦ, а да овакви напади никад нису решени", поручили су из Канцелаије за Косово и Метохију.
Сцена
1 ч0
Хроника
1 ч0
Република Српска
1 ч2
Занимљивости
1 ч0
Најновије
Најчитаније
15
40
15
20
15
20
15
09
15
06
Тренутно на програму