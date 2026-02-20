Logo
Објављене нове цијене горива

Курир

20.02.2026

11:25

Fotografija prikazuje sipanje goriva u automobil
Фото: АТВ

Објављене су најновије цијене горива у Србији које ће важити до 27. фебруара 2027. Према новом цјеновнику максимална малопродајна цијена евродизела на бензинским пумпама биће 198 динара за литар, а бензина 179 динара.

У поређењу са претходном недјељом евродизел је скупљи два динара, па кошта 198, а бензин 179 што значи да ће наредне недјеље обје врсте горива бити скупље за по два динара.

autoput nemacka saobracaj

Економија

БиХ добија још један ауто-пут: Ово је траса

Ове цијене нафтних деривата важиће наредних седам дана, тачније до наредног петка 27. фебруара 2026. године.

Подсјетимо, Влада Србије продужила је 24. јануара Уредбу о ограничењу цијена деривата нафте, која ће важити још 60 дана. У уредби је наведено да се највиша малопродајна цијена са порезом на додату вриједност утврђује за евродизел и бензин БМБ 95 на основу просјечне велепродајне цијене тих деривата на територији Србије, увећане за 20 динара по литру.

653ba3bec4d5e aleksandar dzombic

Хроника

Заказано ново суђење Александру Џомбићу

За евродизел намијењен регистрованим пољопривредним газдинствима, највиша малопродајна цијена са порезом на додату вриједност утврђује се у износу од 179 динара по литру.

Тагови :

gorivo

Цијене горива

