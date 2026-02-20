Објављене нове цијене горива

Извор:
Курир
20.02.2026
11:25
Коментари:0
Објављене су најновије цијене горива у Србији које ће важити до 27. фебруара 2027. Према новом цјеновнику максимална малопродајна цијена евродизела на бензинским пумпама биће 198 динара за литар, а бензина 179 динара.
У поређењу са претходном недјељом евродизел је скупљи два динара, па кошта 198, а бензин 179 што значи да ће наредне недјеље обје врсте горива бити скупље за по два динара.
Ове цијене нафтних деривата важиће наредних седам дана, тачније до наредног петка 27. фебруара 2026. године.
Подсјетимо, Влада Србије продужила је 24. јануара Уредбу о ограничењу цијена деривата нафте, која ће важити још 60 дана. У уредби је наведено да се највиша малопродајна цијена са порезом на додату вриједност утврђује за евродизел и бензин БМБ 95 на основу просјечне велепродајне цијене тих деривата на територији Србије, увећане за 20 динара по литру.
За евродизел намијењен регистрованим пољопривредним газдинствима, највиша малопродајна цијена са порезом на додату вриједност утврђује се у износу од 179 динара по литру.
