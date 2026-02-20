Објављени нови детаљи пада дјетета са жичаре на Јахорини

Извор:
На Јахорини се прије два дана догодила несрећа у којој је повријеђен дјечак из Новог Сада, након што је испао са шестосједне жичаре Огорјелица.
Из Олимпијског центра Јахорина наводе како је дјечак задобио прелом бедрене кости, али да је, с обзиром на околности, све завршило без тежих посљедица.
Детаље несреће изнио је шеф вертикалног транспорта Олимпијског центра Јахорина Дражен Фуртула.
"Мајка с двоје дјеце кренула је на укрцај на шестосјед Огорјелица. Када је корпа кренула, дијете се измигољило и почело падати. Људи у реду и на жичари почели су викати како би се жичара зауставила. Корпа је стала, дијете је висило, мајка га је држала испод пазуха, али га није успјела задржати до краја. Дијете је пало“, казао је Фуртула за РТРС.
Додао је како су спасилачке екипе реаговале одмах по дојави.
"Чим смо чули за незгоду, наши спасиоци су из амбуланте кренули моторним санкама и за двадесетак секунди били су на мјесту догађаја, али дијете је већ пало“, рекао је.
Дјечак је најприје превезен у Болницу Србија, а потом у Дјечији клинички центар у Новом Саду, гдје су му потврђене повреде. Из Олимпијског центра истичу како је изван животне опасности.
Фуртула је нагласио како жичара посједује сву потребну документацију о техничкој исправности те подсјетио на одговорност корисника.
"Као што је наша одговорност да технички све буде исправно, тако је одговорност скијаша да поштују десет ФИС правила и све постављене знакове. Сваки родитељ одговоран је за своје дијете. Немојте пуштати дјецу саму на гондоле, планина је непредвидива“, поручио је.
Из Олимпијског центра Јахорина изразили су наду да се сличан случај више неће поновити.
