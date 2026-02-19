Logo
Огласио се Олимпијски центар Јахорина о незгоди у којој је повријеђено дијете

19.02.2026

09:42

dijete pada sa žičare na jahorini video
Фото: Printscreen/Facebook

На олимпијској планини Јахорини 18. фебруара дошло је до инцидента на полазној станици шестосједа „Огорјелица“, у којем је повријеђено малољетно дијете.

Из Олимпијског центра „Јахорина“ саопштено је да се дијете налазило у пратњи мајке и још једног дјетета када је дошло до проблема приликом вожње жичаром.

Како наводе из Центра, жичара је одмах заустављена по уочавању проблема, а спасилачка служба је реаговала у најкраћем року и пружила помоћ на лицу мјеста. Дијете је збринуто, након чега је организован медицински транспорт.

жичара јахорина

Друштво

Дијете пало са жичаре, ужас на Јахорини

„Према тренутно доступним информацијама, дијете је стабилног здравственог стања и налази се под надзором љекара у здравственој установи Болница Србија. Олимпијски центар ‘Јахорина’ је у сталном контакту са здравственим радницима и породицом дјетета. Према изјавама љекара, очекује се да дијете буде пуштено кући, након чега ће бити упућено на даље лијечење. Безбједност посјетилаца је наш апсолутни приоритет. Сви прописани безбједносни протоколи на жичари се примјењују, а све околности овог догађаја биће додатно сагледане у сарадњи са надлежним службама“, наведено је у саопштењу.

Из Олимпијског центра „Јахорина“ изразили су искрено жаљење због немилог догађаја и упутили подршку дјетету и његовој породици.

