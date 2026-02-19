Logo
Сијарто: Трамп се залаже за мир широм свијета

Извор:

СРНА

19.02.2026

09:31

Коментари:

0
Сијарто: Трамп се залаже за мир широм свијета
Фото: АТВ

Мађарски министар спољних послова Петер Сијарто изјавио је да је Доналд Трамп једини глобални лидер који се досљедно залаже за мир широм свијета и игра водећу улогу у унапређењу дипломатских рјешења оружаних сукоба.

"Његови мировни напори пружају наду многим регионима погођеним ратом. Зато је Мађарска одмах подржала иницијативу Одбора за мир", навео је Сијарто на "Иксу".

Аутомобил

Ауто-мото

Два дугмета која уклањају маглу са шофершајбе

Он је додао да ће на састанку Одбора за мир наставити да подржава међународне напоре усмјерене ка постизању мира, било у Украјини или на Блиском истоку, јер ти сукоби директно утичу на безбједност цијеле Европе.

Петер Сијарто

Америка

Доналд Трамп

