Сијарто: Трамп се залаже за мир широм свијета

Мађарски министар спољних послова Петер Сијарто изјавио је да је Доналд Трамп једини глобални лидер који се досљедно залаже за мир широм свијета и игра водећу улогу у унапређењу дипломатских рјешења оружаних сукоба.
"Његови мировни напори пружају наду многим регионима погођеним ратом. Зато је Мађарска одмах подржала иницијативу Одбора за мир", навео је Сијарто на "Иксу".
Он је додао да ће на састанку Одбора за мир наставити да подржава међународне напоре усмјерене ка постизању мира, било у Украјини или на Блиском истоку, јер ти сукоби директно утичу на безбједност цијеле Европе.
