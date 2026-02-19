Хелез жели да Гламоч претвори у бојно поље

Ови планови Министарства одбране БиХ откривени су на тематској сједници Општинског вијећа са једном тачком дневног реда, а то је утврђивање јавног интереса за локацијско позиционирање Локалног полигона обуке и стрелишта "Гламоч". Тој тематској сједници присуствовали су и представници Министарства одбране БиХ.

Од уништавања мина до артиљеријско-ракетних гађања

О истој тачки дневног реда требало би да се изјасне и одборници Општинског вијећа. Уколико подрже ту тачку, идући корак ла реализацији зацртаног полигона је обезбјеђивање новца у буџету Министарства одбране за експроприацију земљишта за потребне "Локалног полигона обуке и стрелишта "Гламоч".

Начелник Гламоча Небојша Радовивојша подсјетио је да се на територији ове општине уништавају минско-експлозивна средства на полигону "Барбара".

"То је једна локација која деценијама већ није ријешена, ни имовински ни правно, нити је у сагласности са општином. Дакле, ми смо водили разговоре са Оружаним снагама БиХ да се тај полигон дислоцира. Најсретнији би били да се то у Гламочу не уништава, али ако се већ мора уништавати, тражили смо да се то помјери на плато Шкадима гдје би нама најмање сметао. И ту смо намјеравали да им дамо неколико хектара земљишта за то уништавање мина ", казао је "Гласу" Радивојша.

Међутим, наводи он, из Министарства одбране стигао је сасвим други приједлог.

"Они хоће сада на том платоу да праве велики војни полигон гдје би се пуцало из топова, испаљивале ракете и тако даље. О таквим њиховим плановима нисмо водили разговоре, нити смо дали сагласности. Тражили смо једну ствар, а они су нам понудили сасвим други", поручио је Радивојша.

Локалне власти без сагласности на проширени пројекат

Навео је да је Општинском вијећу из Министарства одбране прослијеђен захтјев за проглашење јавног интереса за локацију на којој би био позициониран тај војни полигон.

"Против тога смо. И тај њихов приједлог неће бити подржан на Општинском вијећу јер нико није вољан да се такво нешто прави у Гламочу", закључио је Радивојша.

Одборница СНС ФБиХ у Општинском вијећу Гламоча Јелка Врањеш казала је да локални полигон обуке и стрелишта „Гламоч“ не подразумијева само измјештање постојећег простора за уништавање минско експлозивних средстава, већ формирање потпуно новог војног комплекса.

"Према планским и техничким документима обухват тог полигона износи 102 квадратна километра, што представља приближно 10 одсто укупне територије Гламоча. У том обухвату нису планиране само активности везане за уништавање муниције, већ и борбена обука, артиљеријско-ракетна гађања, тестирања оружних система, муниције и средстава намјенске индустрије, као и изградња пратеће војне инфраструктуре", казала је Врањеш.

Навела је да је предвиђено је да се земљиште унутар тог обухвата у експроприше, како би полигон био трајно власништво Министарства одбране БиХ.

"То у пракси значи губитак приватне и друштвене земље, дугорочно ограничавање цивилног кориштења простора и трајне посљедице по развој, повратак становништва, пољопривреду и друге привредне активности на великом дијелу општине", навела је Врањешњева и нагласила да овај пројекат није настао јуче нити се о њему почело размишљати тек сада.

Како је навела постоје ранији састанци са представницима Министарства одбране БиХ, те јавно забиљежени разговори са Зуканом Хелезом, као и закључци и документи на државном нивоу у којима се експлицитно помиње Локални полигон обуке и стрелиште "Гламоч".

"Такође, постоје плански и технички материјали Оружаних снага БиХ у којима су дефинисане границе, координате и намјена будућег полигона. Све то указује да се о овом пројекту разговарало и планирало знатно прије него што је информација постала предмет шире јавне расправе", навела је Врањешева.

Нагласила је да ово није питање дневне политике нити партијских ставова, него питање простора, живота и будућности Гламоча.

"Одлуке овакве тежине не би смјеле бити донесене без потпуне информисаности и без стварног учешћа грађана, јер посљедице таквих одлука не носе појединци, него цијела заједница - данас и у годинама које долазе", закључила је Врањешева.

Грађани ће рећи своје

Предсједник Општинског вијећа Гламоча Марко Дамјановић рекао је да ће отворити јавне расправу у општини, а којима ће присуствовати грађани.

"Када то све послушамо и чујемо, онда ћемо видјети да се одржи и сједница Општинског вијећа и донесе коначна одлука о том војном полигону. Грађанима ће бити презентован захтјев Министарства одбране БиХ. Они још увијек не знају шта све пише детаљно у том захтјеву", казао је "Гласу" Дамјановић.