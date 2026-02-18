Logo
Илегални сервиси ИПТВ-а наносе милионску штету

18.02.2026

16:33

Коментари:

0
Фото: Unsplash

Асоцијација кабловских оператера и дистрибутера мрежних услуга БиХ позвала је све надлежне институције да координисано предузму снажније мјере у сузбијању пиратских мрежа ИПТВ-а и упозорила да нелегално пружање услуга ИПТВ-а, које је у порасту, наноси штету јавним буџетима, те независним креативним и културним индустријама од око 11,5 милиона КМ годишње.

Из Асоцијације су истакли да на тржишту БиХ дјелује неколико стотина нелегалних пружалаца услуга ИПТВ-а који се углавном оглашавају путем интернета и друштвених мрежа, нису регистровани пословни субјекти, не посједују дозволе, не плаћају порезе нити плаћају накнаде власницима ауторских права, што представља кривично дјело.

У саопштењу се наводи да нелегални пружаоци садржаја ИПТВ-а стварају озбиљну нелојалну конкуренцију оператерима, угрожавају креативну индустрију и обесхрабрују улагања у тржиште електронских комуникација.

Из Асоцијације су у прилог томе истакли да су домаћи оператери у посљедњих 10 година у БиХ тржиште инвестирали средства од неколико милијарди КМ, те да илегалне услуге ИПТВ-а не наносе штету само БиХ, носиоцима права, већ смањују улагања у спорт и културу.

У саопштењу се додаје да илегални пружаоци ових услуга не воде рачуна о заштити личних података својих корисника, те их тако излажу преварама и кибернетичким пријетњама као што су малициозни софтвери, крађа идентитета и слично.

Према релевантним европским истраживањима, процјењује се да 4,5 одсто популације ЕУ користи нелегалне услуге ИПТВ-а, при чему расте број посјета пиратским страницама ИПТВ-а око 10 одсто годишње.

Сходно овим истраживањима Асоцијација кабловских оператера и дистрибутера мрежних услуга БиХ процјењује да нелегалне услуге ИПТВ-а у БиХ користи око 120.000 корисника.

Као посљедица тога, легални пружаоци услуге телевизије губе око 36,5 милиона КМ прихода годишње, од којег износа је пропуштена наплата пореза око 10 милиона КМ и накнада колективним организацијама од 1,5 милион КМ годишње, додаје се у саопштењу.

иптв

Коментари (0)
