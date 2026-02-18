Logo
"Меркатор" почео наплаћивати паркинг, ево колико кошта сат и мјесечни закуп

18.02.2026

Фото: АТВ

Остављање аутомобила на паркингу код „Меркатора“ у бањалучком насељу Борик више неће бити потпуно бесплатно. Иако ће возачи и убудуће моћи да користе овај простор, од сада ће за то морати да издвоје новац за паркинг.

Тржни центар је, наиме, увео систем наплате паркирања, а нови цјеновник већ је изазвао бројне реакције и привукао пажњу јавности.

На свим улазима у велики паркинг постављене су рампе, а на сам улаз у тржни центар постављен је и цјеновник.

На њему се наводи да паркинг ради од 7 до 22 часа. Прва два сата паркирања су бесплатна, а сваки наредни сат је 2 КМ. Ако возило оставите током ноћи, односно од 22 часа до 7 ујутро, сат паркирања платићете 1,5 КМ.

Мјесечни закуп мјеста кошта 200 КМ и можете да паркирате 24 сата дневно. Али напомињу да је број мјесечних карата ограничен.

Годишњи закуп је 1.200 КМ, а полугодишњи 700 марака.

Како је наведено, паркинг простор треба напустити 15 минута након што сте паркинг платили.

