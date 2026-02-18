"Меркатор" почео наплаћивати паркинг, ево колико кошта сат и мјесечни закуп

Извор:
АТВ
18.02.2026
16:28
Остављање аутомобила на паркингу код „Меркатора“ у бањалучком насељу Борик више неће бити потпуно бесплатно. Иако ће возачи и убудуће моћи да користе овај простор, од сада ће за то морати да издвоје новац за паркинг.
Тржни центар је, наиме, увео систем наплате паркирања, а нови цјеновник већ је изазвао бројне реакције и привукао пажњу јавности.
На свим улазима у велики паркинг постављене су рампе, а на сам улаз у тржни центар постављен је и цјеновник.
На њему се наводи да паркинг ради од 7 до 22 часа. Прва два сата паркирања су бесплатна, а сваки наредни сат је 2 КМ. Ако возило оставите током ноћи, односно од 22 часа до 7 ујутро, сат паркирања платићете 1,5 КМ.
Мјесечни закуп мјеста кошта 200 КМ и можете да паркирате 24 сата дневно. Али напомињу да је број мјесечних карата ограничен.
Годишњи закуп је 1.200 КМ, а полугодишњи 700 марака.
Како је наведено, паркинг простор треба напустити 15 минута након што сте паркинг платили.
