Возач у Бањалуци заобишао гужву и кренуо тротоаром

18.02.2026
09:44
Коментари:0
Покушавајући да избјегне саобраћајну гужву, један возач је на Источном транзиту, преко пута тржног центра "Делта", аутомобилом прешао преко травнате површине, попео се на тротоар и наставио вожњу стазом намијењеном пјешацима и бициклистима.
Поменути снимак, који је објављен на друштвеној мрежи "Икс", изазвао је бројне негативне реакције корисника поменуте платформе.
Tranzit kod Delte. Kad zakoči, najbolje trotoarom pic.twitter.com/gO4MGssmDZ— Bog i Batina (@aleksandarCBL) February 18, 2026
Хроника
3 ч0
Друштво
3 ч0
Свијет
3 ч0
Хроника
3 ч0
Бања Лука
5 ч0
Бања Лука
17 ч0
Бања Лука
17 ч0
Бања Лука
22 ч0
Најновије
Најчитаније
12
49
12
47
12
43
12
42
12
36
Тренутно на програму