Возач у Бањалуци заобишао гужву и кренуо тротоаром

18.02.2026

09:44

Вожња тротоаром Бањалука
Фото: X/Screenshot

Покушавајући да избјегне саобраћајну гужву, један возач је на Источном транзиту, преко пута тржног центра "Делта", аутомобилом прешао преко травнате површине, попео се на тротоар и наставио вожњу стазом намијењеном пјешацима и бициклистима.

Поменути снимак, који је објављен на друштвеној мрежи "Икс", изазвао је бројне негативне реакције корисника поменуте платформе.

