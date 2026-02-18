Logo
Large banner

Комшијска свађа прерасла у физички обрачун: Сијевали ножеви

Извор:

Телеграф

18.02.2026

09:36

Коментари:

0
Комшијска свађа прерасла у физички обрачун: Сијевали ножеви
Фото: АТВ

Припадници београдске полиције ухапсили су у понедјељак увече С. М. (32) због сумње да је након вербалног сукоба физички напао свог комшију М. Р. (53) и нанио му повреде ножем.

Инцидент се догодио у београдском насељу Калуђерица, када је у једном стану избила жустра свађа између двојице мушкараца. Према првим информацијама, сукоб је ескалирао када је млађи мушкарац, С. М., потегао нож и насрнуо на М. Р. (53).

Сарајево несрећа

Друштво

Побољшано здравствено стање повријеђене дјевојке: Планиран премјештај на полуинтензивну његу

Жртва је у нападу задобила убодне ране у предјелу руку, док је покушавала да се одбрани од нападача.

Повријеђеном мушкарцу је прва помоћ указана на лицу мјеста, након чега је транспортован у Клиничко-болнички центар "Звездара". Дежурни љекари су му констатовали лаке тјелесне повреде и он је задржан ради даљег посматрања и санирања рана.

Брзом акцијом полиције, осумњичени С. М. је лишен слободе убрзо након инцидента.

"Осумњиченом је одређено полицијско задржавање у трајању до 48 сати, у оквиру којег ће бити приведен надлежном тужилаштву уз кривичну пријаву за наношење лаких тјелесних повреда", наводи извор близак истрази.

Петер Сијарто

Свијет

Сијарто: Лажне изјаве да Украјина брани Европу

Истрага је у току и она би требало да утврди тачан узрок свађе која је замало прерасла у трагедију.

Незванично, полиција је нашла нож, а сумња се да је С.М. био под дејством наркотика.

(Телеграф.рс)

Подијели:

Тагови :

Kaluđerica

Свађа

sukob

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Опасна грозница коју преносе комарци се шири Европом: Ово су симптоми

Здравље

Опасна грозница коју преносе комарци се шири Европом: Ово су симптоми

3 ч

0
Саобраћајна несрећа на ауто-путу код Какња

Хроника

Двије несреће на ауто-путу: Саобраћај се одвија једном траком

3 ч

0
Policija Republike Srpske Policija RS

Хроника

Наложена обдукција тијела радника страдалог на градилишту у Приједору

3 ч

0
Познати јутјубер доживио тешку несрећу: Слупао BMW од 200.000 евра

Сцена

Познати јутјубер доживио тешку несрећу: Слупао BMW од 200.000 евра

3 ч

0

Више из рубрике

Саобраћајна несрећа на ауто-путу код Какња

Хроника

Двије несреће на ауто-путу: Саобраћај се одвија једном траком

3 ч

0
Policija Republike Srpske Policija RS

Хроника

Наложена обдукција тијела радника страдалог на градилишту у Приједору

3 ч

0
саобраћајна несрећа у Тузли

Хроника

Удес у БиХ: Аутомобил завршио на крову, има повријеђених

4 ч

0
Нова трагедија: Радник погинуо на градилишту у Приједору

Хроника

Нова трагедија: Радник погинуо на градилишту у Приједору

15 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

12

54

Бивши муж бивше прве даме САД Џил Бајден негирао убиство супруге

12

49

Умивање топлом или хладном водом - шта је боље за блиставу кожу?

12

47

Најмање 12 људи погинуло од експлозије у продавници

12

43

Како смршати без дијете?

12

42

Зачепљен одвод ће постати прошлост: 5 корака за брзо рјешење проблема

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner