Комшијска свађа прерасла у физички обрачун: Сијевали ножеви

Припадници београдске полиције ухапсили су у понедјељак увече С. М. (32) због сумње да је након вербалног сукоба физички напао свог комшију М. Р. (53) и нанио му повреде ножем.
Инцидент се догодио у београдском насељу Калуђерица, када је у једном стану избила жустра свађа између двојице мушкараца. Према првим информацијама, сукоб је ескалирао када је млађи мушкарац, С. М., потегао нож и насрнуо на М. Р. (53).
Жртва је у нападу задобила убодне ране у предјелу руку, док је покушавала да се одбрани од нападача.
Повријеђеном мушкарцу је прва помоћ указана на лицу мјеста, након чега је транспортован у Клиничко-болнички центар "Звездара". Дежурни љекари су му констатовали лаке тјелесне повреде и он је задржан ради даљег посматрања и санирања рана.
Брзом акцијом полиције, осумњичени С. М. је лишен слободе убрзо након инцидента.
"Осумњиченом је одређено полицијско задржавање у трајању до 48 сати, у оквиру којег ће бити приведен надлежном тужилаштву уз кривичну пријаву за наношење лаких тјелесних повреда", наводи извор близак истрази.
Истрага је у току и она би требало да утврди тачан узрок свађе која је замало прерасла у трагедију.
Незванично, полиција је нашла нож, а сумња се да је С.М. био под дејством наркотика.
