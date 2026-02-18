Logo
Двије несреће на ауто-путу: Саобраћај се одвија једном траком

Кликс

18.02.2026

09:20

Саобраћајна несрећа на ауто-путу код Какња
Фото: Klix video/Screenshot

На аутопуту А1 у мјесту Зли Бријег код Какња догодиле су се двије саобраћајне несреће у којима су учествовала четири путничка моторна возила.

Порптаролка МУП-а Зеничко-добојског кантона Лејла Екиновић је рекла да се несрећа догодила око 6:30 сати те да су у двије несреће у непосредној близини учествовала четири возила, пише Кликс.

komarac-06092025

Здравље

Опасна грозница коју преносе комарци се шири Европом: Ово су симптоми

Двије особе су након несреће превезене у Дом здравља Какањ на указивање медицинске помоћи од чега је једна особа превезена у Кантоналну болницу Зеница гдје су установљене лакше тјелесне повреде.

На мјесту догађаја присутни су ватрогасци и полиција која руководи саобраћајем, а возила се налазе у зауставној траци због чега се возачима савјетује да вожњу прилагоде условима на путу до завршетка увиђаја.

