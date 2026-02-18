Двије несреће на ауто-путу: Саобраћај се одвија једном траком

Извор:
Кликс
18.02.2026
09:20
На аутопуту А1 у мјесту Зли Бријег код Какња догодиле су се двије саобраћајне несреће у којима су учествовала четири путничка моторна возила.
Порптаролка МУП-а Зеничко-добојског кантона Лејла Екиновић је рекла да се несрећа догодила око 6:30 сати те да су у двије несреће у непосредној близини учествовала четири возила, пише Кликс.
Двије особе су након несреће превезене у Дом здравља Какањ на указивање медицинске помоћи од чега је једна особа превезена у Кантоналну болницу Зеница гдје су установљене лакше тјелесне повреде.
На мјесту догађаја присутни су ватрогасци и полиција која руководи саобраћајем, а возила се налазе у зауставној траци због чега се возачима савјетује да вожњу прилагоде условима на путу до завршетка увиђаја.
