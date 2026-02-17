Logo
Large banner

Три особе повријеђене у тешком судару код Маглаја

Извор:

СРНА

17.02.2026

19:35

Коментари:

0
Три особе повријеђене у тешком судару код Маглаја
Фото: Viber grupe

Три лица повријеђена су вечерас у судару три возила у мјесту Мисурићи код Маглаја.

Повријеђени су превезени у службу Хитне медицинске помоћи.

У удесу, који се догодио у 18.20 часова, учествовали су "мерцедес", "волво" и "рено", потврђено је Срни из Оперативног центра Министарства унутрашњих послова Зеничко-добојског кантона.

Полиција је на лицу мјеста, а саобраћај је обустављен, а алтернативни правац је кроз град Маглај.

Подијели:

Тагови :

Maglaj

удес

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Детаљи несреће у Александровцу: Повријеђени пребачени на УКЦ

Хроника

Детаљи несреће у Александровцу: Повријеђени пребачени на УКЦ

4 ч

1
Ухапшени нападачи на сина Снежане Ђуришић! Сломили му ребра!

Хроника

Ухапшени нападачи на сина Снежане Ђуришић! Сломили му ребра!

4 ч

0
Несрећа у Александровцу: Аутомобил преполовљен!

Хроника

Несрећа у Александровцу: Аутомобил преполовљен!

5 ч

0
Покушај убиства у Зеници, осумњичена дјевојка (22)

Хроника

Покушај убиства у Зеници, осумњичена дјевојка (22)

5 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

20

35

Техничка грешка у лутрији збунила све, морали поновити

20

30

Младић из БиХ купио кућу у Њемачкој за 7.000 КМ: У њој нашао богатство

20

25

Негативни извјештаји финансијске ревизије за Бијељину и Бањалуку

20

24

Вукановић назвао Радојичића јегуљом, обрачунавао се и са посланицима ПДП-а

20

22

Уништен још један ауто Баке Прасета, наводно га платио 700.000 евра

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner