Три особе повријеђене у тешком судару код Маглаја

Извор:
СРНА
17.02.2026
19:35
Коментари:0
Три лица повријеђена су вечерас у судару три возила у мјесту Мисурићи код Маглаја.
Повријеђени су превезени у службу Хитне медицинске помоћи.
У удесу, који се догодио у 18.20 часова, учествовали су "мерцедес", "волво" и "рено", потврђено је Срни из Оперативног центра Министарства унутрашњих послова Зеничко-добојског кантона.
Полиција је на лицу мјеста, а саобраћај је обустављен, а алтернативни правац је кроз град Маглај.
