Покушај убиства у Зеници, осумњичена дјевојка (22)

17.02.2026
У Зеници је ухапшена жена чији су иницијали Х.Х. /22/ која је хладним оружјем нанијела тешке тјелесне повреде мушкарцу Т.М. /49/, саопштено је из МУП-а Зеничко-добојског кантона.
Повријеђени је збринут у Кантоналној болници у Зеници, гдје су му констатоване тешке тјелесне повреде.
Због постојања основа сумње да је јуче починила кривично дјело покушај убиства Х.Х. је ухапшена и над њом је спроведена криминалистичка обрада.
