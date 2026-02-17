Logo
Покушај убиства у Зеници, осумњичена дјевојка (22)

Извор:

СРНА

17.02.2026

15:28

Фото: АТВ

У Зеници је ухапшена жена чији су иницијали Х.Х. /22/ која је хладним оружјем нанијела тешке тјелесне повреде мушкарцу Т.М. /49/, саопштено је из МУП-а Зеничко-добојског кантона.

Повријеђени је збринут у Кантоналној болници у Зеници, гдје су му констатоване тешке тјелесне повреде.

Због постојања основа сумње да је јуче починила кривично дјело покушај убиства Х.Х. је ухапшена и над њом је спроведена криминалистичка обрада.

