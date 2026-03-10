Лото резултати: Извучени бројеви у 20. колу

Аутор:АТВ
10.03.2026
20:10
Коментари:0
У 20. колу игре Лото, коју заједно организују Лутрија Републике Српске и Државна Лутрија Србије, није било главног добитка вриједног 9 милиона марака.
У овом колу извучени су бројеви - 18, 12, 22, 5, 31, 29 и 6.
Чак четири играча имали су прилику да освоје седмицу након шест извучених бројева. Бројеви који би донијели милионе су 4, 36 или 37, али је из бубња изашао број 6.
Игра Лото плус била је вриједна 3 милиона и 860 хиљада марака, а ни овдје није било главног добитника.
Извучени су бројеви 1, 22, 31, 9, 16, 24 и 10
У наредном колу фонд за ову игру, као и за Лото 7/39 расте, па ће играчи имати прилику за већи добитак.
Ни у игри Џокер није било главног добитка.
Џокер број гласио је 865842, али ниједан играч на свом тикету ово није имао ову комбинацију.
Иначе, Џокер је био вриједан 160.000 КМ.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
