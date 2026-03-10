Logo
Large banner

Лото резултати: Извучени бројеви у 20. колу

Аутор:

АТВ

10.03.2026

20:10

Коментари:

0
Лото / Лутрија
Фото: АТВ

У 20. колу игре Лото, коју заједно организују Лутрија Републике Српске и Државна Лутрија Србије, није било главног добитка вриједног 9 милиона марака.

У овом колу извучени су бројеви - 18, 12, 22, 5, 31, 29 и 6.

Чак четири играча имали су прилику да освоје седмицу након шест извучених бројева. Бројеви који би донијели милионе су 4, 36 или 37, али је из бубња изашао број 6.

Лото плус

Игра Лото плус била је вриједна 3 милиона и 860 хиљада марака, а ни овдје није било главног добитника.

Извучени су бројеви 1, 22, 31, 9, 16, 24 и 10

У наредном колу фонд за ову игру, као и за Лото 7/39 расте, па ће играчи имати прилику за већи добитак.

Џокер

Ни у игри Џокер није било главног добитка.

Џокер број гласио је 865842, али ниједан играч на свом тикету ово није имао ову комбинацију.

Иначе, Џокер је био вриједан 160.000 КМ.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Лото

лото резултати

Лото бројеви

Лото резултати данас

Лото извлачење

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Нова превара на популарној шопинг платформи: Ако вам је ово стигло, можда сте жртва

Друштво

Нова превара на популарној шопинг платформи: Ако вам је ово стигло, можда сте жртва

5 ч

0
Sunce Nebo Suncev sistem

Друштво

Падаће рекорди: Метеоролози најавили климатски феномен

7 ч

0
Fotografija prikazuje sipanje goriva u automobil

Друштво

Савић: На раст цијене горива тренутно не можемо утицати

9 ч

13
Тројке из Шипова: Млади Вујнићи добили два дјечака и дјевојчицу

Друштво

Тројке из Шипова: Млади Вујнићи добили два дјечака и дјевојчицу

11 ч

1

  • Најновије

  • Најчитаније

22

34

На којој температури је најбоље прати постељину?

22

31

У БиХ због Ирана дивљају цијене: Ево колико је гориво тамо

22

20

Гори гасовод у центру града, постоји опасност од експлозије

22

20

Србија набавила балистичке суперсоничне ракете какве не постоје у региону

22

15

Једна особа се полила бензином и запалила у аутобусу: Има мртвих и повријеђених

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner