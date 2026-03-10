Logo
Тројке из Шипова: Млади Вујнићи добили два дјечака и дјевојчицу

10.03.2026

11:33

Фото: Уступљена фотографија

Млада мајка Илијана Вујнић (26) из Шипова родила је јуче, 9. марта, два дјечака и дјевојчицу, а најљепша вијест није само понос породице Вујнић, већ и општине Шипово, која је након много година добила своје прве тројке.

Ову информацију за "Независне новине" потврдио је поносни тата Никола (31), који је пресрећан што је све прошло добро и, како нам је рекао, мајка и бебе су добро.

Беба

Друштво

Најљепше вијести: У Бањалуци рођене тројке!

"Јако смо узбуђени, још сам под утиском. Очекивали смо тројке, али сада, када су стигле бебе, осјећај среће је невјероватан. Оно што је најважније, и мама и бебе су добро. Пород је протекао добро, а бебице су рођене у осмом мјесецу и имају добру килажу. Све је од почетка под сталним надзором љекара и, хвала Богу, све је протекло добро", рекао је поносни тата.

Млада мајка је природним путем остала трудна, а вијест да носи тројке их је изненадила и веома обрадовала.

"Трудноћа је била изазовна и Илијана је од почетка морала да мирује. Три и по мјесеца пред пород била је у Универзитетском клиничном центру РС. Најважније нам је да је све прошло добро. Супруга је мало исцрпљена, али не скида осмијех с лица", рекао је Вујнић.

