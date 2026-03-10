Рација у кафићу, пронађен кокаин код двије особе

Аутор:АТВ
10.03.2026
11:52
Коментари:0
Полиција је у рацији у угоститељском објекту у Билећи пронашла по паковање кокаина код два лица.
Из Полицијске управе Требиње саопштено је да је рација изведена протеклог викенда, када и више акција из области јавног реда и мира и безбједности саобраћаја.
Полицијски службеници су за викенд евидентирали 78 прекорачења брзине и из саобраћаја искључили 21 возача, 18 због вожње под дејством алкохола, а три због дроге.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
14
53
14
35
14
32
14
14
13
56
Тренутно на програму