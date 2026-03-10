Logo
Large banner

Рација у кафићу, пронађен кокаин код двије особе

Аутор:

АТВ

10.03.2026

11:52

Коментари:

0
Рација у кафићу, пронађен кокаин код двије особе

Полиција је у рацији у угоститељском објекту у Билећи пронашла по паковање кокаина код два лица.

Из Полицијске управе Требиње саопштено је да је рација изведена протеклог викенда, када и више акција из области јавног реда и мира и безбједности саобраћаја.

Полицијски службеници су за викенд евидентирали 78 прекорачења брзине и из саобраћаја искључили 21 возача, 18 због вожње под дејством алкохола, а три због дроге.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

кокаин

Билећа

racija

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Адвокатица Васвија Видовић правоснажно осуђена на шест мјесеци затвора

Хроника

Адвокатица Васвија Видовић правоснажно осуђена на шест мјесеци затвора

3 ч

0
ФУП претреса Министарство финансија ФБиХ, ухапшене двије особе

Хроника

ФУП претреса Министарство финансија ФБиХ, ухапшене двије особе

3 ч

0
Пронађена тијела у дворишту, син убио мајку и баку

Хроника

Пронађена тијела у дворишту, син убио мајку и баку

6 ч

0
Тешка несрећа у БиХ: 9 особа повријеђено!

Хроника

Тешка несрећа у БиХ: 9 особа повријеђено!

7 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

14

53

Скочиле цијене: Дизел у Бањалуци 3,10 КМ

14

35

Поново напад на америчку амбасаду: Мета конзулат у Торонту

14

32

Трамп: Моџтаба Хамнеи неће моћи мирно да живи

14

14

Хрвати скупљају паре за Тонија Цетинског: Његова супруга шири апел, након срамног отказивања концерта

13

56

Ужас у Лакташима: У ауту нађена тијела оца и сина!

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner