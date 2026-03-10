Logo
Пронађена тијела у дворишту, син убио мајку и баку

Индекс

10.03.2026

08:33

Пронађена тијела у дворишту, син убио мајку и баку
Фото: Tanjug/Hina/Siniša Kalajdžija

Два тијела пронађена су у уторак ујутро око 5:50 сати у дворишту породичне куће у Госпићу.

У Госпићу су рано јутрос, око 5:50, у дворишту породичне куће пронађена два беживотна тијела. Полиција је на мјесту догађаја затекла и ухапсила мушкарца којег се доводи у везу с овим случајем, саопштила је Полицијска управа личко-сењска.

Убио мајку и баку, од раније познат полицији

Како сазнаје Индекс, ради се о двоструком убојству. Психички нестабилан мушкарац је на још увијек неутврђен начин убио властиту мајку и баку.

Сара Фергусон-10032026

Свијет

Због веза са Епстином одбијена за уговор вриједан 2 милиона долара

Полиција је, како пишу, већ раније поступала према њему те је приликом тога морала користити силу јер се ради о физички снажној особи.

Коначну ријеч о томе каква је била свијест у тренуцима убиства даће љекари и вјештаци.

Увиђај у току

На мјесту проналаска тијела у току је увиђај којим руководи Жупанијско државно тужилаштво у Карловцу. Након увиђаја услиједиће криминалистичко истраживање ради утврђивања свих околности овог догађаја, укључујући идентитет преминулих особа.

Gospić

Убиство

хапшење

