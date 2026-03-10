Пронађена тијела у дворишту, син убио мајку и баку

Извор:
Два тијела пронађена су у уторак ујутро око 5:50 сати у дворишту породичне куће у Госпићу.
У Госпићу су рано јутрос, око 5:50, у дворишту породичне куће пронађена два беживотна тијела. Полиција је на мјесту догађаја затекла и ухапсила мушкарца којег се доводи у везу с овим случајем, саопштила је Полицијска управа личко-сењска.
Како сазнаје Индекс, ради се о двоструком убојству. Психички нестабилан мушкарац је на још увијек неутврђен начин убио властиту мајку и баку.
Полиција је, како пишу, већ раније поступала према њему те је приликом тога морала користити силу јер се ради о физички снажној особи.
Коначну ријеч о томе каква је била свијест у тренуцима убиства даће љекари и вјештаци.
На мјесту проналаска тијела у току је увиђај којим руководи Жупанијско државно тужилаштво у Карловцу. Након увиђаја услиједиће криминалистичко истраживање ради утврђивања свих околности овог догађаја, укључујући идентитет преминулих особа.
