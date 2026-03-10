Logo
Американци објавили шта су користили и погодили у операцији против Ирана

Аутор:

АТВ

10.03.2026

08:07

Коментари:

0
Носач авиона Абрахам Линколн
Фото: Централна команда

CENTCOM, Централна команда Сједињених Америчких Држава, објавила је низ инфографика поводом првих десет дана операције "Епски бијес" који приказује циљеве напада и кориштено оружје.

Наводе да је операција покренута по налогу америчког предсједника Доналда Трампа.

Нагласили су да нападају циљеве како би разградили безбједности апарат иранског режима, с нагласком на локације које представљају непосредну пријетњу.

Подсјетили су да је операција започела 28. фебруара у 1:15 по источном времену на подручју Ирана. Утврдили су да је погођено више од 5.000 циљева, при чему је оштећено или уништено више од 50 иранских бродова.

Набројали су врсте циљева:

- Командни и контролни центри

- Зграде сједишта ИРГЦ-а (Ирански корпус исламске револуционарне гарде)

- Обавјештајни објекти ИРГЦ-а

- Интегрирани системи ПВО

- Локације балистичких пројектила

- Бродови и подморнице иранске морнарице

- Ирански системи ПВО

- Локације противбродских пројектила

- Војне комуникацијске способности

- Производња балистичких пројектила и дронова

Објавили су и попис америчких средстава кориштених у борби:

- бомбардери Б-1

- стелт бомбардери Б-2

- бомбардери Б-52

- дронови LUCAS

- пресретачки ракетни системи Патриот

- против балистички системи "Thaad"

- борбени авиони Ф-15

- борбени авиони Ф-16

- борбени авиони Ф-18

- борбени авиони Ф-22

- стелт борбени авиони Ф-35

- јуришни авиони А-10

- авиони за електроничко ратовање ЕА-18Г

- авиони за рано упозорење и контролу

- радарски авион Е-2Д Advanced Hawkeye

- авион за комуникацијско повезивање у ваздуху

- извиђачки авион У-2 Dragon Lady

- поморски патролни авиони П-8

- извиђачки авиони РЦ-135

- дронови МQ-9 Reaper

- ракетни системи М-142 HIMARS (High Mobility Artillery Rocket Systems)

- носачи авиона на нуклеарни погон

- разарачи с навођеним пројектилима

- системи за одбрану од дронова

- авиони за допуну горива у ваздуху

- бродови за снабдијевање горивом

- транспортни авиони Ц-17 Globemaster

- транспортни авиони Ц-130

- авион за електроничко ратовање ЕЦ-130Х Compass Call

- системи одбране од ракета, топништва и минобацача (Ц-РАМ)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

