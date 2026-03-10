Американци објавили шта су користили и погодили у операцији против Ирана

Аутор:АТВ
10.03.2026
08:07
Коментари:0
CENTCOM, Централна команда Сједињених Америчких Држава, објавила је низ инфографика поводом првих десет дана операције "Епски бијес" који приказује циљеве напада и кориштено оружје.
Наводе да је операција покренута по налогу америчког предсједника Доналда Трампа.
Нагласили су да нападају циљеве како би разградили безбједности апарат иранског режима, с нагласком на локације које представљају непосредну пријетњу.
Operation Epic Fury: The first 10 days pic.twitter.com/pGL1Scu4hG— U.S. Central Command (@CENTCOM) March 9, 2026
Подсјетили су да је операција започела 28. фебруара у 1:15 по источном времену на подручју Ирана. Утврдили су да је погођено више од 5.000 циљева, при чему је оштећено или уништено више од 50 иранских бродова.
- Командни и контролни центри
- Зграде сједишта ИРГЦ-а (Ирански корпус исламске револуционарне гарде)
- Обавјештајни објекти ИРГЦ-а
- Интегрирани системи ПВО
- Локације балистичких пројектила
- Бродови и подморнице иранске морнарице
- Ирански системи ПВО
- Локације противбродских пројектила
- Војне комуникацијске способности
- Производња балистичких пројектила и дронова
- бомбардери Б-1
- стелт бомбардери Б-2
- бомбардери Б-52
- дронови LUCAS
- пресретачки ракетни системи Патриот
- против балистички системи "Thaad"
- борбени авиони Ф-15
- борбени авиони Ф-16
- борбени авиони Ф-18
- борбени авиони Ф-22
- стелт борбени авиони Ф-35
- јуришни авиони А-10
- авиони за електроничко ратовање ЕА-18Г
- авиони за рано упозорење и контролу
- радарски авион Е-2Д Advanced Hawkeye
- авион за комуникацијско повезивање у ваздуху
- извиђачки авион У-2 Dragon Lady
- поморски патролни авиони П-8
- извиђачки авиони РЦ-135
- дронови МQ-9 Reaper
- ракетни системи М-142 HIMARS (High Mobility Artillery Rocket Systems)
- носачи авиона на нуклеарни погон
- разарачи с навођеним пројектилима
- системи за одбрану од дронова
- авиони за допуну горива у ваздуху
- бродови за снабдијевање горивом
- транспортни авиони Ц-17 Globemaster
- транспортни авиони Ц-130
- авион за електроничко ратовање ЕЦ-130Х Compass Call
- системи одбране од ракета, топништва и минобацача (Ц-РАМ)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
