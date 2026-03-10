Тежак ударац за Кијев, остали без једног од најбољих пилота: Погинуо пуковник Александар Довгач

Аутор:АТВ
10.03.2026
07:44
Коментари:0
Украјинске оружане снаге потврдиле су губитак једног од својих најискуснијих пилота. Према извјештајима украјинских медија и званичном саопштењу прес-службе украјинског ратног ваздухопловства, погинуо је пуковник Александр Довгач, командант 39. тактичке авијацијске бригаде.
Вијест о његовој смрти објављена је 9. марта 2026. године, након што је пилот погинуо током борбеног задатка на источном правцу фронта. Украјинске власти су потврдиле да се инцидент догодио у условима интензивних борбених дејстава, гдје су, према наводима саопштења, доминирали снажни системи противваздушне одбране и значајна ваздушна активност противничких снага.
У званичном извјештају наводи се да је пуковник Довгач погинуо током поподневне борбене мисије, док је украјинска авијација покушавала да делује у сложеним условима на фронту.
-Пуковник Александар Довгач (Олександар) погинуо је током борбеног задатка данас поподне, 9. марта 2026. године, на источном правцу, под значајном непријатељском ваздушном надмоћи и снажним противмјерама противваздушне одбране. Околности инцидента се тренутно истражују, наводи се у саопштењу украјинског ратног ваздухопловства.
Према доступним информацијама, пуковник Довгач је важио за једног од најискуснијих пилота у редовима украјинских оружаних снага. Као командант 39. тактичке авијацијске бригаде, био је одговоран за планирање и извођење борбених операција ваздухопловних јединица на више фронтова.
Украјинска војска наводи да је током службе извео стотине борбених летова. Његове мисије обухватале су широк спектар операција, укључујући пресретање непријатељских летелица, заштиту ваздушног простора и подршку копненим јединицама.
Довгач је учествовао у операцијама у више кључних области сукоба. Према наводима украјинске војске, борбене задатке извршавао је изнад острва Змијни у Црном мору, као и у регионима Херсона, Харкова и Кијева. Поред борбених мисија против непријатељских летјелица, учествовао је и у пресретању ракета и беспилотних летјелица које су лансирале руске оружане снаге, пише Оружје онлајн.
Околности његове погибије и даље су предмет истраге. Према извјештајима који круже у неколико украјинских јавних и војних група, авион којим је пилотирао наводно је оборен ракетом земља-ваздух.
Video of a 🇺🇦Su-27 shootdown....date of incident not provided.... the video has been posted recently pic.twitter.com/EArYqvPbNP— Medan (@sumnjam) October 13, 2024
Према тим информацијама, пуковник Довгач учествовао је у покушају пресретања руских ловаца-бомбардера Су-34, који су дјеловали на источном правцу фронта. Током те операције дошло је до обарања његове летјелице.
Ипак, ове информације још нису званично потврђене од стране украјинских власти, а детаљи о тачним околностима инцидента очекују се након завршетка истраге.
Један од кључних детаља који још није разјашњен јесте тип летјелице којом је пуковник Довгач управљао у тренутку инцидента. Украјинско ратно ваздухопловство за сада није објавило званичну информацију о томе.
У јавности се појављују различите претпоставке. Према појединим изворима, Довгач је пилотирао совјетским ловцем Су-27, који и даље чини важан дио украјинске борбене авијације. Други извори наводе могућност да је управљао западним ловцем Ф-16, који је Украјина почела да уводи у оперативну употребу уз подршку западних савезника.
Без званичне потврде, ове информације остају у домену претпоставки.
Смрт пуковника Довгача представља озбиљан губитак за украјинско ратно ваздухопловство, посебно због његовог искуства и командне улоге у једној од тактичких авијацијских бригада.
У савременом ваздушном ратовању обука и искуство пилота често имају пресудан значај, јер је процес обуке борбеног пилота дуготрајан и захтјева године интензивног тренинга. Због тога губитак искусних пилота може имати значајан утицај на оперативне способности ваздухопловних јединица.
Украјинске власти за сада нису објавиле додатне детаље о инциденту нити о евентуалним промјенама у командној структури бригаде којом је пуковник Довгач командовао.
Истрага о околностима његове погибије је у току, а очекује се да ће додатне информације бити објављене након завршетка анализе догађаја.
Подсјетимо, украјинско ратно ваздухопловство потврдило је у децембру мјесецу 2025 године да је током борбене мисије на источном правцу изгубљен ловац Су-27, као и да је у инциденту погинуо високи официр 39. тактичке авијацијске бригаде, Јевгениј Витаљевич Иванов.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Свијет
1 д0
Свијет
2 д1
Свијет
6 д0
Свијет
1 седм0
Свијет
58 мин0
Свијет
1 ч0
Свијет
9 ч0
Свијет
9 ч0
Најновије
Најчитаније
08
07
08
05
08
04
08
00
07
51
Тренутно на програму
5:00
Од јутра до сутра (12+, Р)
серијски програм
6:00
АТВ вијести (Р)
информативни програм вијести
6:45
Вјежбајте са Лидијом (Р)
лајфстајл
6:55
АТВ јутро
јутарњи програм
9:00
Битно (Р)
информативно политички
10:25
Крваво цвијеће С02 ЕП301 (12+,Р)
серијски програм
11:10
Од јутра до сутра ЕП258(12+)
серијски програм