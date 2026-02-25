Logo
Виткоф открио када би могла да буде сљедећа рунда преговора о Украјини

Фото: Tanjug / AP / Rebecca Blackwell

Нова рунда преговора о рјешавању сукоба у Украјини могла би да се одржи у наредних десет дана, изјавио је специјални изасланик америчког предсједника Стив Виткоф.

"Говорим о трилатералном састанку између украјинске делегације, руске делегације, Џареда (Кушнера) и мене, као и нашег тима, који ће се вјероватно одржати у наредних десет дана", истакао је он у говору на "Јес митингу" у Украјини.

Како је навео, постоји много креативних идеја у преговорима.

"Постоји много креативних идеја на преговарачком столу о којима данас не могу да причам, јер би то вјероватно било неприкладно", изјавио је амерички дипломата, и додао, да су те идеје "реалистичне и разумне".

Он се осврнуо и на безбједносне гаранције које би Сједињене државе могле да пруже Кијеву.

"Мислим да Европа нуди много гаранција безбједности, а ми ћемо им дати нешто што ће их ојачати. Мислим да све почиње нечим што наликује на члан 5 за Украјину. Сматрам да је то веома моћна гаранција", истакао је Виткоф.

Подсјетимо, Виткоф је у интервјуу за "Фокс њуз" изјавио да Путин јасно дао до знања гдје су његове црвене линије.

"Џаред (Кушнер) и ја се надамо да ћемо представити неке предлоге двема странама који ће их окупити у наредне три недјеље и можда чак довести до самита Зеленског и предсједника Путина, а можда у неком тренутку и до трилатералног састанка са (америчким) предсједником, видјећемо", изјавио је раније специјални изасланик Трампа.

Претходна рунда преговора у трилатералном формату, уз учешће Русије, Америке и Украјине, одржана је 17. и 18. фебруара у Женеви. Према ријечима Владимира Мединског, шефа руске делегације, разговори су били тешки, али пословни.

