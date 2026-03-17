Трамп одложио посјету Кини и састанак са Си Ђинпингом, ово је разлог

17.03.2026

20:51

Фото: Tanjug/AP/Susan Walsh

Амерички предсједник Доналд Трамп изјавио је да због рата у Ирану одлаже пут у Пекинг, гдје је крајем марта требало да се састане са кинеским предсједником Си Ђинпингом.

Трамп је новинарима у Овалном кабинету у Бијелој кући рекао да рат са Ираном преокреће спољну политику Сједињених Америчких Држава, и да одлаже напоре да се смире тензије између двије највеће свјетске економије, преноси Ројтерс.

"Ресетујемо састанак. Сарађујемо са Кином. Њима је то било прихватљиво", казао је Трамп.

Трамп је требало да путује у Пекинг од 31. марта до 2. априла, што би била његова прва посјета тој земљи у другом предсједничком мандату.

