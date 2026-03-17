Трамп одложио посјету Кини и састанак са Си Ђинпингом, ово је разлог

Аутор:АТВ
17.03.2026
20:51
Коментари:0
Амерички предсједник Доналд Трамп изјавио је да због рата у Ирану одлаже пут у Пекинг, гдје је крајем марта требало да се састане са кинеским предсједником Си Ђинпингом.
Трамп је новинарима у Овалном кабинету у Бијелој кући рекао да рат са Ираном преокреће спољну политику Сједињених Америчких Држава, и да одлаже напоре да се смире тензије између двије највеће свјетске економије, преноси Ројтерс.
"Ресетујемо састанак. Сарађујемо са Кином. Њима је то било прихватљиво", казао је Трамп.
Трамп је требало да путује у Пекинг од 31. марта до 2. априла, што би била његова прва посјета тој земљи у другом предсједничком мандату.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
23
03
22
59
22
56
22
49
22
39
Тренутно на програму