Трамп: САД би требале преиспитати своје чланство у НАТО-у

Предсједник Сједињених Америчких Држава Доналд Трамп изјавио је, током конференције за медије у Бијелој кући, да би САД требао преиспитати своје чланство у НАТО-у, критикујући савезнике због тога што, како тврди, не помажу у рату с Ираном.
Говорећи о улози НАТО-а, Трамп је рекао да је чланство у том савезу "свакако нешто о чему бисмо требали размислити", истовремено критикујући савезнике јер су одбили његове захтјеве за помоћ. Обраћајући се новинарима у Бијелој кући, Трамп је такође навео да Сједињене Америчке Државе нису биле обавезне помоћи када је Русија напала Украјину.
"Ми помажемо њима, а они нису помогли нама, и мислим да је то врло лоше за НАТО", навео је Трамп.
Додао је да се све државе слажу да Иран не смије посједовати нуклеарно оружје.
- Нико не жели да Иран има нуклеарно оружје јер су ти људи луди. Потпуно су луди и брутални, насилни. Сви се слажу с тим, али не желе помоћи - истакао је.
Трамп је рекао и да је Вашингтон то запамтио.
"Ми, као Сједињене Америчке Државе, то морамо запамтити јер мислимо да је то прилично шокантно", рекао је.
На питање хоће ли бити посљедица за НАТО због таквог става савезника, Трамп је одговорио да конкретних мјера засад нема.
"Па не, само мислим да то није добро за партнерство када кажу: 'То што радите је сјајна ствар, али ми вам нећемо помоћи'", закључио је амерички предсједник.
