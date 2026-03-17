Узбуна међу корисницима: Мета укида ову опцију

17.03.2026
17:59
Коментари:0
Мета је најавила да ће од 8. маја 2026. године укинути опцију "end-to-end" енкрипције у Инстаграм порукама, наводећи као разлог то што ју је користио мали проценат корисника.
Корисницима ће бити омогућено да преузму и сачувају своје разговоре, док компанија покушава да пронађе равнотежу између приватности и сигурности на платформи.
Ова функција је раније нудила додатну заштиту комуникације и дуго је била тема полемика. Док су је једни сматрали кључном за очување приватности, други су упозоравали да отежава борбу против криминала на интернету.
Због тога је одлука компаније изазвала различите реакције међу корисницима и стручњацима.
Из Мете поручују да је главни разлог за укидање чињеница да енкрипција није била широко прихваћена међу корисницима Инстаграма. Због тога су одлучили да је уклоне.
Наука и технологија
Крај приватности на Инстаграму: Шта се дешава?
Прије него што опција буде угашена, корисници ће добити обавијештења и упутства како да преузму поруке, фотографије и видео-снимке, а некима ће можда бити потребно и ажурирање апликације.
"End-to-end" енкрипција функционише тако што омогућава да садржај порука и позива виде или чују искључиво учесници комуникације. Подаци су заштићени од хакера, трећих страна, па чак и саме компаније.
Сваки уређај има посебан кључ, па се поруке закључавају код пошиљаоца и могу се отворити само код примаоца.
Ова технологија је годинама била под лупом различитих организација. Органи реда и групе за заштиту дјеце често су упозоравали да потпуно заштићена комуникација може отежати откривање незаконитих активности, јер појединци могу злоупотребити такву приватност.
Уклањањем енкрипције, Мета вјероватно покушава да усклади захтјеве регулатора, безбједносне потребе и стварне навике корисника.
Ова одлука може указивати на намјеру компаније да олакша контролу садржаја, уз задржавање одређеног нивоа приватности који сматра прихватљивијим за ширу публику.
Наука и технологија
4 д0
Наука и технологија
1 седм0
Сцена
1 седм0
Наука и технологија
1 седм0
Наука и технологија
4 ч0
Наука и технологија
6 ч0
Наука и технологија
6 ч0
Наука и технологија
6 ч0
Најновије
Најчитаније
20
02
19
59
19
47
19
45
19
38
Тренутно на програму