Драматично упозорење на велику опасност: Могућ колапс

17.03.2026
Холандски научници објавили су недавно рад који сугерише да би помјерање Голфске струје према сјеверу могло да послужи као рани сигнал за један од најопаснијих климатских сценарија.
Како су појаснили, могућ је колапс система тзв. атлантске меридионалне превратне океанске циркулације (АМОК) који одржава климу Европе релативно благом.
Рад научника са "Институт фор Марин анд Атмосферик Рисерч" на Универзитету у Утрехту објављен је у часопису "Комуникејшнс Ерт енд Енвајромент" и зансива се на до сада најдетаљнијим рачунарским симулацијама Атлантског океана.
Models show that as the Atlantic Meridional Overturning Circulation gets weaker, the Gulf Stream will drift northwards. There are signs that this is already happening, and a more abrupt shift could warn of more severe climate impacts https://t.co/ImeqauMPdl— New Scientist (@newscientist) March 17, 2026
Ново истраживање показује да би промјене у путањи Голфске струје могле послужити као својеврсни "рани аларм" за колапс АМОК-а.
Према симулацијама холандског тима, Голфска струја могла би нагло да променити положај око 25 година прије колапса циркулације.
Неки радови сугеришу међутим, да је АМОК већ знатно ослабио у посљедњих стотињак година те да је данас вјероватно најслабији у најмање хиљаду година.
Ипак, колапс тог система имао би глобалне посљедице. У многим дијеловима Европе зиме би постале хладније, док би се у тропским подручјима промијенили обрасци падавина.
Тим доктора Дарка Милиновића жени одстранио тумор 36 килограма
Монсуни у Африци и Азији могли би се пореметити, што би утицало на снабдијевање храном за милијарде људи. Истовремено би ниво мора уз источну обалу Сјеверне Америке могао нагло да порасте.
Због тога научници покушавају да пронађу ране знакове упозорења који би сигнализирали приближавање критичне тљчке, тзв. типинг поинт - прагу након којег промјене постају нагле и тешко заустављиве.
Ивица Вилибић, океанограф са хрватског Института Руђер Бошковић каже да би колапс АМОК-а у сјеверозападној Европи, а посебно у Шкотској и уз обале Норвешке, донио просјечан пад температуре за нешто мање од десет степени.
"Другим ријечима, клима у тим крајевима била би слична клими на сличним географским ширинама уз источну обалу сјеверне Америке, на примјер у подручју Њуфаундленда. Та аномалија температуре нагло би се смањивала према средњој Европи, док би подручје Средоземља, а тиме и Хрватске, било 'нетакнуто', барем у смислу просјечних температура, док би падавина било нешто више, будући да би се промијениле путање циклона над Атлантиком“, објаснио је он.
Ново истраживање фокусира се на Голфску струју, снажну површинску струју која тече уз источну обалу САД прије него што скрене према Европи. Она је дио АМОК-а, али и засебан суистем којим управљају и вјетрови и ротација Земље.
Весна Змијанац кроз сузе о Зорици Брунцлик: "Не смијем ни да питам, стање је озбиљно"
У моделу су истраживачи поступно слабили АМОК и пратили реакцију Голфске струје. Како је циркулација слабила, струја се постепено помијерала према сјеверу и у моделу се током дужег периода помјерила око 133 километра.
Затим је услиједио нагли скок - у само двије године њена путања помјерила се додатних 219 километара према сјеверу.
Најзанимљивији налаз студије је да се тај нагли помак догодио око 25 година прије почетка колапса АМОК-а.
"Открили смо да се Голфска струја понаша попут раног упозорења за колапс циркулације", објаснили су аутори студије.
"Нагли помак њене путање може да сигнализује да се систем приближава критичној тачки", додали су.
Другим ријечима, промјене у једној познатој океанској струји могле би открити шта се догађа у много већем систему дубинских струја.
Тешка несрећа код зграде Владе у Бањалуци
Занимљиво је да нека посматрања показују да се Голфска струја у посљедњих неколико деценија заиста помјерила нешто сјеверније.
Истраживачи су такође примијетили слабљење дубинске струје Дип Вестерн Бондери Карент која тече испод Голфске струје и представља важан дио АМОК-а. Таква подударања између модела и мерења научници називају "отисцима прста" климатског система.
Важно је нагласити да то не значи да је колапс неизбјежан нити да ће се догодити ускоро, пише "Индекс".
Климатски модели показују различите сценарије.
Потресно саопштење Српске православне цркве
Неки сугеришу да би АМОК могао да колабира већ средином вијека ако емисије стаклене баште наставе да расту, док други предвиђају спорије слабљење без потпуног колапса.
