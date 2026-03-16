Страшно предсказање: Комета јуриша ка Сунцу

АТВ

16.03.2026

09:33

Астрономи на Криму су навели да ће комета Ц/2026 А1 названа МАПС, проћи близу Сунца, али се са њим неће сударити.

Ову комету примјетио је римски историчар Амијан Марцелин и истакао да представља "страшно предсказање".

Како руски медији преносе, комета би могла да се распадне након што прође поред тачке најближе Сунцу у својој орбити!

МАПС ће пасти на Сунце?

Лабораторија за соларну астрономију Института за истраживање свемира (ИКИ) Руске академије наука саопштила је раније да ће комета МАПС пасти на Сунце 4. априла и испарити у његовој корони.

"Комета неће ударити у Сунце, али постоји велика вjероватноћа да би могла да се распадне након што прође близу њега. На нашим географским ширинама моћи ћемо да је видимо тек након што прође близу Сунца и преживи, али услови видљивости биће много лошији него на јужној хемисфери", рекао је астроном Сергеј Назаров.

Слично мишљење о судбини комете изразио је и астроном аматер Александар Јакушечкин, који је такође казао да комета неће пасти на Сунце.

"Једино што би могло да се догоди јесте распад језгра комете због неколико фактора, као што су плимско дејство Сунца и топлотни ефекти. Током распада, већина њених фрагмената ће такође имати исту брзину и наставиће да се креће дуж претходне орбите комете", рекао је он.

Он додаје да чак и ако дође до потпуног распада, одмах након проласка перихела, моћи ће да се види јак сјај као одраз сунчеве свjетлости од облака отпадака и остатака језгра.

"Ово ће бити видљиво 4. априла на јужној хемисфери", рекао је Јакушечкин.

Комета примjећена давне 363. године

Јакушечкин напомиње да је комета претходно примjећена на Земљи у јуну 363. године, када је римски историчар Амијан Марцелин из 4. вијека поменуо да она представља страшно предсказање, видљиво чак и током дана.

Астроном је додао да је МАПС комета која кружи око Сунца и веома му се приближава, а припада породици комета Кројц.

Вјерује се да је она фрагмент веће комете која се распала прије много година.

Многе комете у овој породици постале су од такозване "Велике" комете, видљиве чак и током дана.

Јакушечкин је навео да је, према његовом мишљењу, MAPS једини познати фрагмент Аристотелове комете друге генерације, која се појавила после 12. вијека, преноси Информер.

