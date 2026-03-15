Нови алати вјештачке интелигенције могу да препознају ризик од партнерског насиља

15.03.2026

15:23

Фото: Pexel/Placidplace

Научници у САД развили су алат са вјештачком интелигенцијом који може да помогне љекарима да идентификују пацијенте код којих постоји ризик од партнерског насиља, и то годинама прије него што жртве потраже помоћ, преносе данас медији.

Истраживачи су обучили модел вјештачке интелигенијције да прикупља податке о пацијентима током њихових посјета љекарима, а студија је објављена у часописту "Натуре".

Како показује извјештај Европске комисије, 18 процената жена рекло је 2021. године да су доживеле физичко или сексуално насиље од стране свог партнера.

Тренутни скрининг у вези са породичним насиљем у болницама обично се заснива на томе да љекари постављају пацијентима питања о њиховој безбједности код куће.

Многе жртве, међутим, не откривају злостављање због страха, стигме или забринутости за безбједност, што доводи до тога да случајеви често остају неоткривени.

Истраживачки тим је користио податке прикупљене током неколико година љекарске евиденције како би направио три различита система вјештачке интелигенције да би тестирао колико добро технологија може да идентификује особе изложене ризику, преноси Јуроњуз.

Један од њих се показао најтачнијим, а правилно је идентификовао ризик од партнерског насиља у 88 одсто случајева.

ВИ алат је такође био у стању да означи потенцијално злостављање више од три године прије него што су многе пацијенткиње касније ушле у болничке програме за жртве породичног насиља.

"Овај алат за подршку клиничком одлучивању могао би да има значајан утицај на предвиђање и превенцију насиља у интимним партнерским односима", рекао је званичник Националног института за здравље САД, Ћи Дуан, пренио је Танјуг.

Како се наводи, ова технологија не дијагностификује злостављање, нити приморава пацијенте да откривају информације, већ пружа сигнал који може да помогне љекарима да пажљиво приступе теми и понуде подршку ако је потребно.

"Наш рад представља помак ка ранијем препознавању ризика користећи информације које су већ присутне у здравственим подацима", рекао је ванредни професор на Медицинском факултету Харвард Барти Курана.

Истраживачи су навели да планирају да интегришу нову технологију у системе електронских медицинских картона како би болнице могле да добијају процјене у реалном времену током рада са пацијентима.

