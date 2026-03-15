Потресан детаљ: Зашто су на ковчегу Драгана Лазића били плави пешкири

15.03.2026
На сеоском гробљу у Брестачу у петак је сахрањен Драган Лазић, рођени брат фолкера Дарка Лазића.
Посљедњем испраћају присуствовао је велики број људи, а како су истакли мјештани, овакву сахрану Брестач не памти.
Оно што су многи примијетили током поворке, која је ишла од породичног дома Лазићевих до гробља је да је бијели ковчег био прекривен плавим пешкирима.
Пешкири на ковчегу покојника имају симболично и обичајно значење у православној (и шире балканској) традицији.
У Срему плави пешкири на ковчегу имају посебно симболично значење и везани су за стари народни обичај. Пешкири плаве боје симболишу жалост и смирење јер плава боја симболизује тугу, тишину и достојанство у опроштају.
Такође представљају и небески мир. Вјерује се да плава боја означава небо и вјечни спокој душе. У многим сремачким селима, па тако и у Брестачу, плави пешкири се традиционално стављају када је преминуо мушкарац.
Пешкири представљају и знак поштовања породице јер су они посљедњи дар и израз части према покојнику. Имају и симболику пута душе, што у народном вјеровању значи да симболично "прати“ покојника на путу ка вјечности, преноси "Пинк".
Представљају и чистоћу и опроштај и захвалност породице јер их најчешће доносе родбина, пријатељи или комшије.
Подсјетимо, Драган је страдао у тешкој саобраћајној несрећи која се догодила 11. марта, на путу ка Шапцу, када је возећи мотор, учествовао у судару са путничким аутомобилом.
Приликом поворке, Дарко је све вријеме мазио и љубио ковчег свог брата, изговарајући ријечи које кидају душу.
"Ниси ти ово заслужио, брате мој... Тата Милане, доводим ти сина. Чувај ми га. Обећао си ми да ћемо причати. Зашто си ме, брате, оставио? Зашто? Ти си моја душа, живот! Како ћу ја без тебе? Нисмо се тако договорили... Нисам стигао све да ти кажем, нисмо се опростили... Проћи ће све то бато, проћи ће... Обећавам ти! Ништа не брини, ја ћу бринути о свему, обећавам ти да ће све бити у реду. Сваки дан ћу ти писати! Ово је само привремено, брате мој! Не дам те ником. Зар овако да те испраћам?", говорио је неутешни Лазић.
