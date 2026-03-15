На мрежама кружи језива порука жене која је претучена на улици: ''Годинама ме туче пред малом дјецом''

15.03.2026

15:02

Полиција Србија
Фото: МУП Србије

У београдском насељу Канарево брдо, у Борској улици, у суботу се догодио стравичан случај породичног насиља који је узнемирио јавност. Припадници полиције ухапсили су А.С. (37) након што је брутално напао своју супругу Д.С. (34) наочиглед бројних пролазника.

Драма је започела након вербалне расправе супружника, која је брзо ескалирала у физички обрачун. Према сазнањима, А.С. је несрећној жени задао више удараца песницама у предјелу главе и тијела, а потом наставио да је шутира док је лежала на земљи.

Свједоци који су се затекли на лицу мјеста описали су сцену као "страшну и неиздрживу за гледање", а захваљујући брзој реакцији грађана и полиције, нападач је савладан и лишен слободе. Повријеђена жена је колима Хитне помоћи хитно превезена у Ургентни центар, гдје су јој констатоване тешке тјелесне повреде.

Након што јој је указана љекарска помоћ, огласила се и сама жртва.

- Данас сам претучена на Канаревом брду. Нажалост, ово насиље траје годинама, а сваки пут када бих покушала да га прекинем и одем, завршавало се на овакав начин. Имамо троје малољетне дјеце која су све ово трпјела и гледала заједно са мном. Бескрајно хвала свим људима који су ми притекли у помоћ јер сам сигурна да без њих данас не бих остала жива. Задобила сам тешке тјелесне повреде – поломљена ми је вилица, избијен зуб, имам отворене ране на глави и повреде по цијелом тијелу. Ипак, хвала Богу, преживјела сам - рекла је несрећна жена, преноси Телеграф.рс.

