Дилер ухваћен на дјелу: Продавао дрогу малољетнику насред улице

АТВ

15.03.2026

12:32

Фото: Ron Lach/Pexels

Припадници Министарства унутрашњих послова у Нишу, по налогу Вишег јавног тужилаштва у Нишу, ухапсили су Д. Р. (39) из околине Сврљига, због постојања основа сумње да је извршио кривично дјело неовлашћена производња и стављање у промет опојних дрога, и Н. Ђ. (39) из Ниша, осумњиченог да је починио кривично дјело неовлаштено држање опојних дрога.

Такође, полиција ће, по налогу Вишег јавног тужилаштва у Нишу, против седамнаестогодишњака поднијети кривичну пријаву због постојања основа сумње да је извршио кривично дјело неовлаштено држање опојних дрога.

- Полиција је претресом стана и других просторија које Д. Р. користи пронашла осам пакетића са око 81 грам материје за коју се сумња да је марихуана, два пакетића са око 26 грама материје за коју се сумња да је амфетамин, око 13 грама материје за коју се сумња да је кокаин, три сличице које су, како се сумња, натопљене материјом ЛСД, као и вагицу за прецизно мјерење - пише у саопштењу ПУ Ниш.

Полицајци су претходно затекли Д. Р. у тренутку када је Н. Ђ. продао пакетић са око 1,3 грама, а седамнаестогодишњаку пакетић са око 5,3 грама материје за коју се сумња да је амфетамин, преноси Курир.

Д. Р. и Н. Ђ. је одређено задржавање до 48 часова и они ће, уз кривичну пријаву, бити приведени вишем јавном тужиоцу у Нишу, док ће против седамнаестогодишњака, по налогу тужилаштва, кривична пријава бити поднијета у редовном поступку.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

