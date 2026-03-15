Заборавите на скупо ђубриво за биљке: Најбоље бујају од од овог састојка који има свака кућа

Аутор:АТВ
15.03.2026
12:19
Сваки дан бацате нешто у смеће што ваше биљке обожавају. Талог од кафе који остане у џезви или филтерима није отпад, него бесплатно ђубриво за цвијеће, јаче од свих куповних препарата.
Биљке које су годинама стајале у мјесту, уз талог од кафе почињу да бујају за неколико недјеља.
Сцена
Ведрани Рудан љекари рекли да има 3 мјесеца живота: ''Нећеш ми доћи на сахрану''
Прије него што посегнете за скупим ђубривом из продавнице, погледајте биљку. Она сама говори када јој нешто недостаје, само треба знати шта да тражите.
Жути листови – најчешћи знак недостатка азота, биљка троши резерве и листови губе зелену боју одоздо према горе
Слаб и успорен раст – биљка стоји у мјесту недјељама, не избацује нове листове и изгледа као да је стала
Блиједа, испрана боја – листови су зелени али без сјаја, као да им је нестало живота
Танке, млитаве стабљике – биљка расте али нема снаге, савија се и не може да се држи усправно
Ако препознајете бар један од ових знакова, биљци недостају хранљиве материје и талог од кафе је први корак који треба да направите.
Занимљивости
Универзум их награђује: Ова 4 знака чека талас изобиља
Азот из талога рјешава жутило за двије до три недјеље, а нови листови су знак да је биљка примила што јој треба.
Талог од кафе садржи азот, калијум и фосфор, три елемента која су основа сваког куповног ђубрива за цвијеће. Уз то, кисела пХ вриједност талога идеална је за биљке које воле кисело земљиште, а то је већина собног цвијећа и баштенских биљака.
Куповно ђубриво садржи исте материје, али у хемијском облику који земља не упија увијек једнако добро.
Талог од кафе се разлаже природно, полако отпушта хранљиве материје и не пржи коријен чак ни када га додате мало више него што треба. Због тога га многе искусне баштованке сматрају бољим избором од скупих препарата из продавнице.
Хроника
Сплав се откачио због јаког вјетра: Евакуисано око 300 људи
Није свака биљка иста и није свака погодна за талог од кафе. Биљке које воле кисело земљиште реагују одлично, а ту су руже, хортензије, боровнице, рајчица, паприка и већина зачинског биља.
Од собног цвијећа, талог одлично подносе:
-Фикус, потхос и филодендрон
-Афричке љубичице и бегонија
-Камелија и азалеа
-Папрат и монстера
Биљке које не подносе кисело земљиште, као што су лаванда, пеларгонија и сукуленти, боље је прескочити. Талог би им подигао киселост више него што је здраво и листови би почели да жуте.
Свијет
ИДФ покренуо нове ударе на западу Ирана
Најчешћа грешка је да се талог директно стави на површину земље у дебелом слоју. Такав слој не упија воду добро, може да се уплесниви и може да наштети коријену.
Прави начин је да се талог помеијша с земљом прије садње или да се дода у танком слоју, не дебљем од пола центиметра, једном у двије до три недјеље.
За биљке у саксијама, кашичица талога помијешана с водом за заливање даје одличне резултате без ризика од прежубравања.
Талог који остане од филтера може одмах да се употреби. Талог из џезве оставите да се охлади и осуши прије него што га додате биљкама јер топао и влажан талог привлачи буђ.
Култура
Вечерас додјела Оскара: Ево који филм има највише номинација
Талог од кафе ради још боље у комбинацији с љускама од јаја. Љуске су богате калцијумом који уравнотежује киселост талога и даје биљкама минерале којих у кафи нема.
Самељите љуске у прах и помијешајте с талогом у односу један према један. Та смјеша је комплетно природно ђубриво за цвијеће које покрив све што биљци треба за бујање, азот и калијум из кафе и калцијум из љуски.
Нема потребе за куповним препаратима када имате ово у кухињи, преноси Крстарица.
Талог од кафе није трик за нужду када понестане куповног ђубрива. То је право, ефикасно ђубриво за цвијеће које биљкама даје оно што им треба, природно и без хемије.
Фудбал
Гол сезоне: Арда Гулер погодио са скоро 70 метара и одушевио Бернабеу
Ко једном види како биљке реагују на талог од кафе, више га не баца у смеће. Умјесто тога, чува га поред саксија и користи редовно. Резултат се види за двије до три недјеље, нови листови, богатије цвјетање и земља која изгледа здравије него прије.
