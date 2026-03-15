Вечерас додјела Оскара: Ево који филм има највише номинација

15.03.2026
У позоришту Долби у Лос Анђелесу у недјељу касно увече биће одржана 98. церемонија додјеле Оскара, награда америчке Академије филмских умјетности и наука.
Међу фаворитима за најбољи филм су "Једна битка за другом" Пола Томаса Андерсона и "Грешници" Рајана Куглера. Оба наслова комбинују снажну критику друштвених тема и садрже упечатљиве глумачке наступе, што им је донијело значајан замах у сезони.
Иако је филм "Једна битка за другом" на почетку сезоне дјеловао као фаворит, посебно након Златног глобуса, Critics Choice награде и БАФТА награде, "Грешници" је у посљедње вријеме добио додатни импулс захваљујући награди за најбољу глумачку поставу на Actor наградама.
Академија је посљедњих година проширила број номинованих за најбољи филм са пет на 10, а поред ова два главна кандидата, у трци су и "Сентиментална вриједност", "Марти Величанствени", "Хамнет" и "Бугонија".
У категорији за најбољу глумицу, Џеси Бакли је фаворит за Оскара због улоге мајке и супруге Вилијама Шекспира у филму “Хамнет“.
Међу осталим кандидаткињама су ветеранке које су већ биле номиноване, али и двије глумице које су номиноване први пут: Роуз Бирн, која је освојила Златни глобус за улогу преоптерећене мајке у "Да имам ноге, шутнула бих те", и норвешка глумица Рената Реинсве за "Сентиментана вриједност".
Ова категорија је и даље најнепредвидљивија. Рани фаворит је био Тимоти Шаламе, који је освојио Златни глобус и Critics Choice награду, али БАФТА и Актор награда увели су неизвјесност: Роберт Арамајо и Мајкл Б. Џордан освојили су признања у својим категоријама.
Џордан би могао да одведе "Грешнике" до Оскара, али и Шаламе има шансе, док се не смије заборавити ни Вагнер Моура за филм "Тајни агент", који је добио признања у Кану и Златни глобус.
Иако је важио за фаворита за ову награду, Тимоти Шаламе се нашао у средишту скандала након изјаве о опери и балету, те многи коментаришу да би због тога могао остати без награде, будући да су на његову изјаву многи негативно реаговали.
Трка за најбољу споредну глумицу је традиционално непредвидива. Тејана Тејлор је била ранији фаворит за улогу у "Једна битка за другом", али су се у игру поново укључиле Ајми Медиган ("Оружје") и Вунми Мосаку ("Грешници"), обје са запаженим наступима.
Иако хорор жанр ријетко бива препознат од стране Академије, ове глумице подсјећају на историјске изузетке попут Рут Гордон ("Розмерина беба") и награђиваних улога из "Егзорцист" и "Осми путник".
Кандидати у категорији за најбољег споредног глумца укључују Џејкоба Елордија за филм "Франкенштајн", ветеране Стелана Скарсгарда ("Сентиментална вриједност") и Делроја Линда ("Грешници"), као и претходне добитнике Оскара, Шона Пена и Бенисија дел Тора из филма "Једна битка за другом".
У категорији за најбољу режију такмиче Клои Жао ("Хамнет"), Џош Сафди ("Марти Величанствени"), Пол Томас Андерсон ("Једна битка за другом"), Јоаким Трир ("Сентиментална вриједност") и Рајан Куглер ("Грешници").
У трци за најбољи оригинални сценарио су остварења "Плави мјесец", “Било је само случајно", “Марти Величанствен"), “Сентиментална вриједност“ и “Грешници".
Додјела 98. Оскара одржаће се 15. марта 2026. године, а ове године готово свака категорија може донијети изненађење.
