Logo
Large banner

Не важе иста правила за све: 5 кључних ствари које почетници за воланом морају знати

Аутор:

АТВ

15.03.2026

11:08

Коментари:

0
Фото: Unsplash

Ограничења се односе на брзину кретања, вожњу ноћу, снагу возила и алкохол, а на појединим путевима важе и другачија ограничења брзине него за остале возаче.

Ова правила прописана су Законом о безбедности саобраћаја на путевима, а њихов циљ је да возачима почетницима омогуће безбједније стицање искуства за воланом.

Једна од најважнијих разлика односи се на максималну дозвољену брзину на појединим путевима.

У Закону о безбједности саобраћаја јасно је наведено да возач са пробном возачком дозволом не смије да:

  • управља возилом брзином већом од 110 км на сат на ауто-путу
  • управља возилом брзином већом од 90 км на сат на мото-путу
  • на осталим путевима вози брже од 90 одсто од дозвољене брзине на том дијелу пута

То значи да, на примјер, ако је ограничење 50 км на сат, возач почетник сме највише 45 км на сат, док на путу где је ограничење 80 км на сат може да вози до 72 км на сат.

Забрана вожње ноћу

Возач са пробном возачком дозволом не смије да управља возилом од 23 до 6 часова.

Изузетак постоји само ако се у возилу налази особа која има возачку дозволу најмање пет година.

Ограничење снаге возила

Возачи почетници не смеју да управљају возилом чија је снага већа од 80 киловата.

Вожња је дозвољена само ако је у возилу искусан возач са најмање пет година возачког стажа.

Алкохол и мобилни телефон

За возаче са пробном возачком дозволом важи нулта толеранција на алкохол, што значи да током вожње не смију имати алкохол у крви.

Такође, коришћење мобилног телефона током вожње није дозвољено.

Обавезна ознака на возилу

Возило којим управља возач са пробном дозволом мора имати јасно истакнуту ознаку „П“, која упозорава остале учеснике у саобраћају да је за воланом возач почетник.

Познавање правила која важе за пробну возачку дозволу важно је како би возачи почетници избјегли прекршаје и казне, али и како би повећали безбједност у саобраћају. Управо због недостатка искуства, млади возачи чешће учествују у саобраћајним незгодама, па су додатна ограничења уведена како би се ризик смањио, преноси Курир.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

pravila

саобраћај

Коментари (0)
Large banner

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner