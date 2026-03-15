Не важе иста правила за све: 5 кључних ствари које почетници за воланом морају знати

15.03.2026
Ограничења се односе на брзину кретања, вожњу ноћу, снагу возила и алкохол, а на појединим путевима важе и другачија ограничења брзине него за остале возаче.
Ова правила прописана су Законом о безбедности саобраћаја на путевима, а њихов циљ је да возачима почетницима омогуће безбједније стицање искуства за воланом.
Једна од најважнијих разлика односи се на максималну дозвољену брзину на појединим путевима.
У Закону о безбједности саобраћаја јасно је наведено да возач са пробном возачком дозволом не смије да:
То значи да, на примјер, ако је ограничење 50 км на сат, возач почетник сме највише 45 км на сат, док на путу где је ограничење 80 км на сат може да вози до 72 км на сат.
Возач са пробном возачком дозволом не смије да управља возилом од 23 до 6 часова.
Изузетак постоји само ако се у возилу налази особа која има возачку дозволу најмање пет година.
Возачи почетници не смеју да управљају возилом чија је снага већа од 80 киловата.
Вожња је дозвољена само ако је у возилу искусан возач са најмање пет година возачког стажа.
За возаче са пробном возачком дозволом важи нулта толеранција на алкохол, што значи да током вожње не смију имати алкохол у крви.
Такође, коришћење мобилног телефона током вожње није дозвољено.
Возило којим управља возач са пробном дозволом мора имати јасно истакнуту ознаку „П“, која упозорава остале учеснике у саобраћају да је за воланом возач почетник.
Познавање правила која важе за пробну возачку дозволу важно је како би возачи почетници избјегли прекршаје и казне, али и како би повећали безбједност у саобраћају. Управо због недостатка искуства, млади возачи чешће учествују у саобраћајним незгодама, па су додатна ограничења уведена како би се ризик смањио, преноси Курир.
