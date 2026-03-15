Зеленски жели новац: Шта ће Украјина добити?

15.03.2026

10:40

Володимир Зеленски
Фото: Таnjug/AP Photo/Andreea Alexandru

Украјина жели новац и технологију у замјену за помоћ блискоисточним земљама у одбрани од иранских дронова, изјавио је украјински предсједник Владимир Зеленски након што је Кијев послао специјалисте у четири земље у регији.

Зеленски је рекао новинарима да се сваки од три тима послата на Блиски исток састоји од више десетина људи, који ће обавити стручне процјене и показати како би одбрана од дронова требала да функционише.

"Ово није питање учешћа у операцијама. Нисмо у рату са Ираном. Ово је питање заштите и темељне, комплетне процјене са наше стране како да се супротставимо `шахедима`", додао је украјински предсједник.

Зеленски је рекао да треба да се разговара о томе шта ће Украјина добити заузврат и нагласио да су Кијеву "важни технологија и финансирање".

Душко Вујошевић

Кошарка

Душко Вујошевић хитно примљен у болницу

Земље из регије Персијског залива су потрошиле велике количине ракета противваздушне одбране да би се супротставиле иранским дроновима и затражиле су стручну помоћ од Украјине у њиховом обарању.

Зеленски је изјавио да је десетак земаља широм свијета затражило помоћ од Украјине о томе како да се супротставе овим нападима.

Он је раније ове седмице рекао да су тимови послати у Катар, Уједињене Арапске Емирате и Саудијску Арабију, док је други званичник рекао да су специјалисти били и у америчкој војној бази у Јордану.

Прочитајте више

Душко Вујошевић хитно примљен у болницу

Кошарка

Душко Вујошевић хитно примљен у болницу

2 ч

0
На ивици терена: Давис Бертанс

Емисије

На ивици терена: Давис Бертанс

2 ч

0
Сударила се два трамваја, има повријеђених

Свијет

Сударила се два трамваја, има повријеђених

3 ч

0
Ови дијелови Бањалуке данас остају без струје

Бања Лука

Ови дијелови Бањалуке данас остају без струје

3 ч

0

Више из рубрике

Сударила се два трамваја, има повријеђених

Свијет

Сударила се два трамваја, има повријеђених

3 ч

0
Полиција, Француска

Свијет

Извели затвореника у Лувр, он им побегао усред метроа

3 ч

0
Руске снаге ПВО обориле 170 украјинских дронова

Свијет

Руске снаге ПВО обориле 170 украјинских дронова

4 ч

0
Трамп о Зеленском: Посљедња особа од које нам је потребна помоћ

Свијет

Трамп о Зеленском: Посљедња особа од које нам је потребна помоћ

5 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

13

05

Знакови који ће почетком прољећа упознати сродну душу

13

04

Мислите да су вам поруке тајне? Велика заблуда о заштити на мрежама

12

54

Израелски министар спољних послова открио да ли ће бити преговора са Ираном

12

53

Прележали сте тежак ковид или грип? Ове инфекције могу да отворе пут ка раку плућа

12

43

Почиње Средопосна недјеља: Ови обичаји се везују за четврту седмицу Васкршњег поста

