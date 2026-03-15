Зеленски жели новац: Шта ће Украјина добити?

Извор:
Агенције
15.03.2026
10:40
Коментари:0
Украјина жели новац и технологију у замјену за помоћ блискоисточним земљама у одбрани од иранских дронова, изјавио је украјински предсједник Владимир Зеленски након што је Кијев послао специјалисте у четири земље у регији.
Зеленски је рекао новинарима да се сваки од три тима послата на Блиски исток састоји од више десетина људи, који ће обавити стручне процјене и показати како би одбрана од дронова требала да функционише.
"Ово није питање учешћа у операцијама. Нисмо у рату са Ираном. Ово је питање заштите и темељне, комплетне процјене са наше стране како да се супротставимо `шахедима`", додао је украјински предсједник.
Зеленски је рекао да треба да се разговара о томе шта ће Украјина добити заузврат и нагласио да су Кијеву "важни технологија и финансирање".
Земље из регије Персијског залива су потрошиле велике количине ракета противваздушне одбране да би се супротставиле иранским дроновима и затражиле су стручну помоћ од Украјине у њиховом обарању.
Зеленски је изјавио да је десетак земаља широм свијета затражило помоћ од Украјине о томе како да се супротставе овим нападима.
Он је раније ове седмице рекао да су тимови послати у Катар, Уједињене Арапске Емирате и Саудијску Арабију, док је други званичник рекао да су специјалисти били и у америчкој војној бази у Јордану.
Најновије
Најчитаније
13
05
13
04
12
54
12
53
12
43
Тренутно на програму