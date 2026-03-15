Сударила се два трамваја, има повријеђених

Агенције

15.03.2026

09:52

У саобраћајној несрећи у којој су учествовала два трамваја на сјеверозападу Москве повријеђено је најмање 13 људи, преносе руски медији.

"Тренутно је 13 људи хоспитализовано, од којих је 11 у тешком стању", рекао је извор агенције ТАСС.

Један од трамваја је приликом судара искочио из шина, а возача који је остао заробљен у кабини су тимови за спасавање успјели да извуку.

На мјесту несреће налази се 20 возила хитне помоћи.

Струја

Бања Лука

Ови дијелови Бањалуке данас остају без струје

Љекари пружају помоћ повријеђенима, али нема жртава, саопштила је прес-служба московског метроа.

"Данас, око 9.30 часова, у Водниковој улици догодила се несрећа у којој су учествовала два трамваја која су саобраћала на линији број 6. Није било смртних случајева, а повријеђенима се указује медицинска помоћ", наводи се у саопштењу.

Полиција истражује узрок несреће.

Прочитајте више

Ови дијелови Бањалуке данас остају без струје

Бања Лука

Ови дијелови Бањалуке данас остају без струје

3 ч

0
Угашен пожар у Поповом пољу

Република Српска

Угашен пожар у Поповом пољу

3 ч

0
Ко стоји иза скандалозне одлуке? Огласила се жена Тонија Цетинског

Сцена

Ко стоји иза скандалозне одлуке? Огласила се жена Тонија Цетинског

3 ч

0
Лука Дончић и Никола Јокић

Кошарка

Дончићев нестваран шут за побједу, Јокић му пришао одмах након меча

3 ч

0

Више из рубрике

Полиција, Француска

Свијет

Извели затвореника у Лувр, он им побегао усред метроа

3 ч

0
Руске снаге ПВО обориле 170 украјинских дронова

Свијет

Руске снаге ПВО обориле 170 украјинских дронова

4 ч

0
Трамп о Зеленском: Посљедња особа од које нам је потребна помоћ

Свијет

Трамп о Зеленском: Посљедња особа од које нам је потребна помоћ

5 ч

0
Канта за смеће

Свијет

Пронађено тијело у канти за смеће, полиција сумња на бизаран злочин

5 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

13

05

Знакови који ће почетком прољећа упознати сродну душу

13

04

Мислите да су вам поруке тајне? Велика заблуда о заштити на мрежама

12

54

Израелски министар спољних послова открио да ли ће бити преговора са Ираном

12

53

Прележали сте тежак ковид или грип? Ове инфекције могу да отворе пут ка раку плућа

12

43

Почиње Средопосна недјеља: Ови обичаји се везују за четврту седмицу Васкршњег поста

