Сударила се два трамваја, има повријеђених

15.03.2026
09:52
У саобраћајној несрећи у којој су учествовала два трамваја на сјеверозападу Москве повријеђено је најмање 13 људи, преносе руски медији.
"Тренутно је 13 људи хоспитализовано, од којих је 11 у тешком стању", рекао је извор агенције ТАСС.
Један од трамваја је приликом судара искочио из шина, а возача који је остао заробљен у кабини су тимови за спасавање успјели да извуку.
На мјесту несреће налази се 20 возила хитне помоћи.
Љекари пружају помоћ повријеђенима, али нема жртава, саопштила је прес-служба московског метроа.
"Данас, око 9.30 часова, у Водниковој улици догодила се несрећа у којој су учествовала два трамваја која су саобраћала на линији број 6. Није било смртних случајева, а повријеђенима се указује медицинска помоћ", наводи се у саопштењу.
Полиција истражује узрок несреће.
